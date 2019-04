PSV laat Ajax maar één dag van koppositie genieten: ‘Het is gewoon heerlijk’

PSV heeft de koppositie in de Eredivisie na één dag alweer terug. De regerend landskampioen won donderdagavond thuis van PEC Zwolle (4-0) en neemt door de overwinning de koppositie weer over van Ajax, dat de Eredivisie één dag aanvoerde. De Eindhovenaren hebben met nog zes duels te gaan 70 punten, de Amsterdammers staan op 68 en hebben een beter doelsaldo.

Luuk de Jong maakte in de 24e minuut de enige treffer van de eerste helft en was ook na rust trefzeker, net als Steven Bergwijn en invaller Donyell Malen. De Jong was blij met zijn tiende en elfde kopgoal van het seizoen. “Zulke standaardsituaties zijn heerlijk. Als de ballen goed zijn, is het heerlijk om er tegenaan te lopen. We proberen veel te variëren”, vertelde de aanvaller in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

“PEC Zwolle wist het niet meer en ik kwam helemaal vrij te staan, dat is lekker”, doelde De Jong op zijn eerste doelpunt. “Het is gewoon heerlijk als je veel verschillende kwaliteiten in het team hebt. Bergwijn scoort bijvoorbeeld uit het niets.” De Jong hoopt dat PSV aan het einde van de rit de landstitel prolongeert. “Elke wedstrijd winnen is het belangrijkste nu. De eerste plaats behouden is het enige dat telt.”

“We moeten eerlijk zijn, de eerste helft was niet onze beste. Maar we scoren wel op momenten dat we moeten scoren.” Ajax gaat zaterdag in een voorproefje op de bekerfinale op bezoek bij Willem II; een dag later speelt PSV een uitwedstrijd tegen Vitesse.