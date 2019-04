PSV herstelt zich met ruime zege van dreun in Amsterdam

PSV heeft donderdagavond geen fout gemaakt in de strijd om de landstitel. Een dag nadat Ajax dankzij een 2-5 overwinning op FC Emmen de koppositie over had genomen van de Eindhovenaren, won de ploeg van trainer Mark van Bommel zelf met 4-0 van PEC Zwolle. Luuk de Jong was met twee rake kopballen goud waard voor zijn ploeg, terwijl ook Steven Bergwijn en Donyell Malen trefzeker waren. De voorsprong van PSV bedraagt nu weer twee punten op de achtervolger uit Amsterdam.

Van Bommel wijzigde zijn opstelling met het inbrengen van Gastón Pereiro in de plaats van Michal Sadílek op één plek ten opzichte van de met 3-1 verloren wedstrijd tegen Ajax van afgelopen zondag. Met de Uruguayaan binnen de lijnen doorstond de thuisploeg de felle start van de Zwollenaren en na een minuut of tien slaagde PSV erin om het initiatief steeds steviger in handen te nemen. Dit leidde met twintig minuten op de klok tot een aantal goede kansen, waarvan De Jong er uiteindelijk een wist te benutten.

Voordat de aanvoerder met het hoofd uit een corner de 1-0 op het scorebord zette, moest Mickey van der Hart al met twee goede reflexen redding brengen op inzetten van Nick Viergever en Daniel Schwaab. PSV controleerde de wedstrijd na de openingstreffer tot aan de rust en kwam met nog een kleine tien minuten te gaan bijna op 2-0 via Hirving Lozano. Pereiro veroverde de bal op het middenveld na een duel met Thomas Lam en slaagde erin de Mexicaan aan de rechterkant te bedienen, maar Lozano schoot uiteindelijk hard voor het doel langs.

Zwolle probeerde een paar minuten na de rust via Vito van Crooij en Kingsley Ehizibue weer wat terug te doen, maar moest daarna weer achteruitlopen. Dik tien minuten na de onderbreking ontstond er een gevaarlijk moment voor het doel van Van der Hart toen Kenneth Paal de bal ongelukkig raakte en Lozano vervolgens licht vast leek te houden. Scheidsrechter Pol van Boekel weigerde echter om de Mexicaan een penalty mee te geven en de VAR besloot het daar ook bij te laten. Niet lang na deze kans moest Van der Hart echter opnieuw vissen toen Pelle Clement de bal op het middenveld verloor en Bergwijn aan een lange sprint vanaf zijn eigen helft begon.

Darryl Lachman slaagde er met een uiterste inspanning ook niet in om de Oranje-international af te stoppen, waarna hij via de doelman raak schoot. PEC kwam daarna niet verder dan een plaagstoot van grote afstand via invaller Mike van Duinen en moest een klein kwartier voor tijd ook nog de 3-0 incasseren. In een fase waarin de Blauwvingers door een blessure van Gustavo Hamer met tien man stonden knikte De Jong opnieuw een corner binnen. Voor de spits van PSV was het al zijn 24e treffer van de nog lopende voetbaljaargang: alleen in het seizoen 2011/12 (25 goals in dienst van FC Twente) en 2015/16 (26 doelpunten namens PSV) wist hij betere cijfers te overleggen. In de blessuretijd werd de 4-0 van Cody Gakpo in eerste instantie nog afgekeurd wegens buitenspel, maar een rake kopbal van Donyell Malen maakte het kwartet toch nog vol.