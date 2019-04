F-Side blijft achter standpunt staan: ‘Je vindt Ajax opeens de beste club’

Ajax was woensdagavond met 2-5 te sterk voor FC Emmen en voor Kjell Scherpen werd het een extra pijnlijke avond. De jonge doelman van de Drentenaren wordt namelijk al geruime tijd in verband gebracht met een transfer naar de Amsterdammers en de ogen waren tijdens het duel aan De Oude Meerdijk dan ook massaal op de negentienjarige keeper gericht.

De mogelijke overstap van Scherpen naar Ajax is echter ook een bron van flink wat controverse, daar de doelman jaren geleden op social media duidelijk liet weten een voorkeur te hebben voor aartsrivaal Feyenoord. De harde kern van Ajax verwees hier woensdag met een spandoek naar en de F-Side laat donderdag via een verklaring nog maar eens weten de komst van de sluitpost niet te zien zitten: “Daar sta je dan, op woensdagavond in je te kleine stadion, dat opeens uitverkocht is door het neppubliek omdat het zo gehate, maar toch zo grote Ajax op bezoek komt.”

“Je hebt je keepershandschoenen aangetrokken en je staat in het doel. Na een uurtje sta je 0-5 achter. Goed, dat is het leven van een gemiddelde keeper als je tegen Ajax moet spelen. Maar het kan nog erger. Je hebt nog geen jaar geleden een mooi interview gegeven. Voor het eerst in de Eredivisie. Men vraagt je wat en je geeft eerlijk antwoord. Je favoriete club is Feyenoord, je grote droom is daar keeper te worden. Je kan niet wachten om in de badkuip je debuut te maken”, laat de supportersgroep weten.

De F-Side noemt de interesse in Scherpen bovendien ‘best gek’: “Want je weet dat je zelf nog nooit op een goede redding bent betrapt. Ja, je bent een lange slungel, maar daar heb je het dan ook mee gehad.” Volgens de supporters had de doelman vanwege zijn clubvoorkeur dan ook meteen duidelijk moeten maken dat er van een overstap naar Ajax geen sprake kon zijn: “Maar het hypocriete in je komt boven en waarschijnlijk ook wat centjes die je kan gaan verdienen.”

“Je vindt Ajax opeens de beste club van Nederland, zoals je gisteren op tv wist te vertellen. Opeens heb je wel oren naar een overgang naar de beste club van Nederland.” Wat de fans betreft is er echter ‘geen plaats’ voor Scherpen in Amsterdam: “Niet welkom, ga lekker in De Kuip zitten of bij FC Emmen de local hero uithangen, maar wij kunnen niet bouwen op een keeper met voorkeuren voor kakkerlakken, daar hebben we er helaas al een van rond dwarrelen”, verwijzen zij naar het Feyenoord-verleden van derde doelman Kostas Lamprou.