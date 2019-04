Feyenoord roept huurling terug: ‘Binnenkort spreek ik met Jaap Stam’

Feyenoord roept Emil Hansson na dit seizoen terug naar De Kuip. De middenvelder heeft op huurbasis bij RKC Waalwijk een goede indruk achtergelaten op zijn eigenlijke werkgever, zo meldt zijn managementbureau Wasserman. Hansson krijgt vanaf de zomer de kans om zich te bewijzen aan de nieuwe trainer Jaap Stam en is blij met zijn aanstaande terugkeer.

De twintigjarige Zweed, die vorige week debuteerde voor de Onder-21 van zijn land, kwam namens RKC tot 29 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin maakte hij negen doelpunten en bereidde hij er acht voor. Hansson, wiens contract bij Feyenoord doorloopt tot medio 2020, kwam in 2015 over van SK Brann en speelde onder Giovanni van Bronckhorst vier wedstrijden in de Eredivisie en twee bekerduels in twee jaar tijd.

‘Of Feyenoord tevreden is over mijn ontwikkeling? Ik heb geen idee’

"Het is een goed teken als de club je terug wil", weet Hansson. "Binnenkort spreek ik de nieuwe trainer Jaap Stam, ik ben erg benieuwd naar de plannen die hij met mij heeft. Maar nu is de focus nog even volledig gericht op RKC, daarna zien we wel verder." Op de website van zijn managementbureau geeft Hansson aan dat hij wel even moest wennen bij de huidige nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie.

"Ik ging van een grote club naar RKC, met andere faciliteiten, andere teamgenoten en een ander niveau. De trainer heeft me vanaf het begin goed geholpen en daar ben ik heel blij mee", vertelt de jongeling over Fred Grim. "Hij is veel individueel met mij bezig geweest. Hij geeft me ook een schop onder m'n kont als dat nodig is. We praten veel over wedstrijdsituaties, hij maakt me echt beter."