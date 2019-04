‘Ajax doet in Camp Nou navraag naar man van achttien duels in 2018/19’

Carles Aleñá staat volgens SPORT hoog op het verlanglijstje van Ajax. De middenvelder komt bij Barcelona niet veel aan spelen toe en de Amsterdammers bekijken de mogelijkheid om hem tijdelijk naar de Johan Cruijff ArenA te halen. Beide clubs zijn in gesprek over een mogelijke samenwerking en daar zouden dergelijke huurovereenkomsten het resultaat van kunnen zijn.

Ajax neemt na dit seizoen afscheid van Frenkie de Jong en houdt ook rekening met een vertrek van Matthijs de Ligt en Nicolás Tagliafico. Directeur spelersbeleid Marc Overmars kijkt zelf ook rond op de transfermarkt en zou zijn uitgekomen bij Aleñá. SPORT meldt dat de Amsterdammers hem graag een jaartje ervaring willen laten opdoen in de Eredivisie en dat Aleñá prima zou passen in het elftal van trainer Erik ten Hag.

Eerder maakte Catalunya Ràdio al bekend dat Barcelona linksback Juan Miranda (19), centrumverdediger Jean-Clair Todibo (19) en middenvelders Oriol Busquets (20) en Riqui Puig (19) had gevraagd naar een eventuele verhuurperiode bij Ajax. Eerstgenoemde wordt gezien als de opvolger van Tagliafico, maar de linkspoot zou zijn twijfels hebben bij een tijdelijk avontuur in Nederland. De overige drie spelers hebben aangegeven dat zij het aanbod in overweging nemen aangezien ze in het Camp Nou weinig aan spelen toe zullen komen.

De naam van Aleñá zou ook bij de onderhandelingen over De Jong zijn gevallen. Als Barcelona besluit dat de middenvelder tijdelijk mag vertrekken, dan maakt Ajax een zeer goede kans. De geboren Catalaan speelde dit seizoen achttien wedstrijden namens het eerste elftal van Barça. Die duels verdeelde hij over LaLiga, de Copa del Rey en de Champions League. In het competitieduel met Villarreal maakte hij eind vorig jaar zijn eerste doelpunt.