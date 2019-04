Juventus komt in aanloop ‘Ajax’ met nieuws over ‘vrijgevige’ Mandzukic

Mario Mandzukic heeft zijn contract bij Juventus met een jaar verlengd, zo bevestigt de Italiaanse grootmacht via de officiële kanalen. De aanvaller lag vast tot de zomer van 2020, maar zette donderdagmiddag zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis tot medio 2021. Het nieuwe contract voor Mandzukic hing al enkele weken in de lucht.

Eind vorige maand bereikten beide partijen overeenstemming over de verlenging van het contract. Met de nieuwe overeenkomst voorkomt Juventus een gedwongen vertrek van de spits: als er geen akkoord was bereikt, dan had de club komende zomer wellicht moeten overgaan tot verkoop om een transfervrij afscheid te voorkomen. Mandzukic maakte in 2015 de overstap van Atlético Madrid naar Juventus.

De inmiddels 32-jarige spits kwam over voor een bedrag van negentien miljoen euro, dat nog met twee miljoen euro kon oplopen. Sinds zijn komst was de Kroaat goed voor 159 officiële wedstrijden, waarin hij 43 doelpunten maakte en 19 assists gaf. Zijn meest memorabele doelpunt voor Juventus was vermoedelijk zijn omhaal in de Champions League-finale van 2017 tegen Real Madrid, die met 1-4 werd verloren.

Dit seizoen verzorgde Mandzukic al zes assists: een persoonlijk record. "En vrijgevigheid is een bijzondere eigenschap voor spitsen", schrijft Juventus in het clubstatement. De koploper van de Serie A bereidt zich voor op een drukke periode: deze maand staan competitieduels met AC Milan, SPAL, Fiorentina en Internazionale op het programma en tussendoor wacht het Champions League-tweeluik met Ajax.