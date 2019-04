‘Alexander Isak speelt zich in Tilburg in de kijker bij Barcelona’

Alexander Isak mag zich opnieuw op de belangstelling van Barcelona verheugen, meldt El Mundo Deportivo. De negentienjarige spits is door zijn goede prestaties bij Willem II weer op de radar verschenen bij de Spaanse topclub. Isak wordt sinds januari door Borussia Dortmund verhuurd aan de club uit Tilburg en was in tien wedstrijden goed voor tien doelpunten.

Isak wordt in eigen land gezien als de nieuwe Zlatan Ibrahimovic en als speler van AIK Solna had hij de complete Europese top achter zich aan. Barcelona had hem al in het vizier en ook Real Madrid had interesse, maar destijds koos hij voor Borussia Dortmund. De talentvolle aanvaller kwam meerdere keren in actie in de hoofdmacht, maar hij werkte zijn duels doorgaans af bij de reserves van BVB. In januari koos hij voor een verhuurperiode in de Eredivisie en als opvolger van Fran Sol presteert hij uitstekend.

Barcelona scout regelmatig in de Eredivisie en telde in januari minimaal 75 miljoen euro neer voor Frenkie de Jong. Ook Matthijs de Ligt staat hoog op het lijstje van de Catalanen en daar komt nu de naam van Isak bij. Volgens de krant is Dortmund bereidt om te luisteren naar aanbiedingen voor de lange spits. Tot een aanbieding is het tot dusver niet gekomen. Het contract van Isak, die in januari 2017 voor ruim acht miljoen euro werd aangetrokken, loopt door tot de zomer van 2022.