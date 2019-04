Duitsland passeert Nederland op wereldranglijst na zege op Oranje

Nederland is twee plaatsen gezakt op de FIFA-wereldranglijst, zo maakt de mondiale voetbalbond donderdagochtend bekend. Duitsland is de grootste stijger binnen de top 20 van de FIFA en neemt in plaats van de zestiende plek nu stek nummer dertien in. Dit keer is ook Zweden hoger geplaatst op de lijst dan Nederland.

Duitsland beleefde een erbarmelijk WK in Rusland en werd al in de groepsfase uit het toernooi geknikkerd, aangezien die Mannschaft het niet kon bolwerken in een groep met Zuid-Korea, Mexico en Zweden. Langzaamaan klimt Duitsland uit het dal en stijgt het zodoende op de ranglijst. Vorige maand werd Oranje nog met 2-3 verslagen in de EK-kwalificatie.

Duitsland staat nu dertiende, voor Zweden, Chili en nummer zestien Nederland. België bezet nog altijd de eerste plek op de ranglijst van de FIFA, gevolgd door wereldkampioen Frankrijk, Brazilië, Engeland en WK-finalist Kroatië. De twee laatstgenoemde landen zijn van plek verwisseld ten opzichte van de lijst in november, toen de ranglijst voor het laatst was opgesteld.