Guardiola: ‘In het volgende decennium wordt hij heel belangrijk voor City’

Pep Guardiola is lovend over het optreden van Phil Foden woensdagavond tegen Cardiff City. De middenvelder startte voor het eerst vanuit de basis bij Manchester City in een competitiewedstrijd en liet een goede indruk achter. Guardiola is zeer gecharmeerd van het ‘exceptionele’ achttienjarige talent en voorspelt hem een grote toekomst in het Etihad Stadium.

Guardiola koos woensdag voor een middenveld bestaande uit Fernandinho, Kevin De Bruyne en Foden. Laatstgenoemde komt dit seizoen regelmatig aan spelen toe in de hoofdmacht van Manchester City, maar begon in de Premier League tot aan woensdag nog nooit in de basis. Guardiola sprak na afloop lovend over de tiener, die volgens de manager in de toekomst nog meer dan genoeg kansen krijgen. “Vorig seizoen trainde hij al met ons en speelde hij af en toe. Maar dit seizoen is hij iedere training aanwezig en zit hij bij ons in de kleedkamer, dus hij is echt onderdeel van de groep en dat voelt hij ook”, aldus Guardiola na afloop van de 2-0 overwinning op de persconferentie.

“In iedere wedstrijd die hij tot dusver heeft gespeeld haalde hij een goed niveau”, aldus de Spaanse trainer. “Vandaag had hij een of twee keer kunnen scoren, maar het mocht nog niet zo zijn. Hij is een buitengewone speler, maar het is niet makkelijk voor hem. Hij speelt op dezelfde positie als David Silva, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan en Bernardo Silva. Maar hij is geduldig en wil hier blijven. Wij zijn ook blij dat hij hier is. Dit seizoen speelt hij al regelmatig, maar ik verzeker jullie dat hij volgend seizoen nog meer zal spelen dan dit seizoen. Dat is het proces. Hij is geduldig, pas achttien jaar oud. In het volgende decennium wordt hij heel belangrijk voor ons.”

De Bruyne, die dit seizoen door blessureleed een groot aantal wedstrijden aan zich voorbij heeft moeten laten gaan, opende de score tegen Cardiff City. Guardiola is blij dat de Belgisch international weer helemaal terug is. “Ik vind dat iedereen een hoog niveau heeft gehaald en dat geldt ook voor Kevin, we hebben hem gemist. Uit de resultaten blijkt misschien niet dat we hem gemist hebben, maar hij is ontzettend belangrijk voor ons. Met name in de eerste vijftien tot twintig minuten liet hij ongelofelijke dingen zien”, aldus Guardiola.