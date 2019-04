Erik ten Hag ontkent verhaal inzake Hakim Ziyech: ‘Dat is waanzin’

Ajax won woensdag betrekkelijk eenvoudig van FC Emmen (2-5), waardoor de Amsterdammers in ieder geval voor een dag bovenaan staan in de Eredivisie. Erik ten Hag koos ervoor om bij het duel met de promovendus geen gebruik te maken van Hakim Ziyech. De trainer ontkent stellig dat deze beslissing te maken heeft met de wissel tijdens het duel met PSV (3-1).

De middenvelder werd zondag tien minuten voor het einde van de topper in de Johan Cruijff ArenA naar de kant gehaald door Ten Hag. Ziyech was zichtbaar niet blij met de wissel en meldde zich verontwaardigd aan de zijlijn. Op social media zou er gesteld zijn dat Ziyech in Emmen ‘een straf’ moest uitzitten, maar Ten Hag weigert dit te beamen.

Ten Hag legt in gesprek met de NOS uit dat Ziyech rust kreeg. “Dat is waanzin”, doelt de oefenmeester op de suggestie dat Ziyech gestraft is. “Afgelopen zondag hebben we een verantwoord risico genomen, maar we spelen vier wedstrijden in tien dagen. Straks spelen we ook tegen Willem II en Juventus. Dan heb je weinig rust en je speelt hier op kunstgras.”

“Als het nodig was geweest, had hij kunnen spelen”, aldus Ten Hag, die aangeeft dat Ajax meer dan elf basisspelers heeft. “We zullen dat nodig hebben in deze eindfase van het seizoen. We spelen veel wedstrijden. Daarvan moeten we snel herstellen, zeker ook in het hoofd, want fysiek kunnen we het allemaal aan”, besluit de trainer, die met Ajax momenteel 68 punten heeft verzameld. Titelconcurrent PSV, dat 67 punten heeft, speelt donderdagavond nog tegen PEC Zwolle.