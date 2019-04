Veltman ‘klaar’ voor Juventus en Ronaldo: ‘Natuurlijk twijfel je wel eens’

Door een schorsing van Noussair Mazraoui moet Erik ten Hag kiezen voor een andere rechtsback in het heenduel in de kwartfinale van de Champions League met Juventus. Met Rasmus Kristensen en Joël Veltman heeft de trainer van Ajax twee opties. Omdat Mazraoui ook in de Eredivisie is geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart tegen PSV, koos Ten Hag woensdagavond op het kunstgras van FC Emmen (2-5) voor Rasmus Kristensen. Veltman viel na rust in en het lijkt erop dat hij zich mag gaan opmaken voor de confrontatie met La Vecchia Signora.

Veltman was woensdag tegen Emmen graag aan de aftrap verschenen. “Maar de coach vond Rasmus Kristensen een betere optie omdat hij aanvallender is. En misschien zijn drie duels in een week ook veel voor mij na zo’n zware blessure”, reageert Veltman in gesprek met De Telegraaf. Ajax neemt het zaterdagavond op tegen Willem II, waarna woensdag het duel met Juventus volgt.

Veltman speelde na zijn zware knieblessure al een aantal oefenduels met Ajax en kwam als invaller binnen de lijnen tegen NAC Breda, Real Madrid, PEC Zwolle, PSV en Emmen. “Natuurlijk twijfel je wel eens”, aldus Veltman, die negen maanden revalideerde. “Maar gelukkig kon ik op de training weer snel mee toen ik fit was. Ajax heeft drie oefenduels geregeld en ik ben nu tegen FC Emmen voor de vijfde keer ingevallen. Ik voel me sterk, maar heb nog niet de conditie van Daley Blind of Matthijs de Ligt die het hele jaar al spelen.”

Bij Juventus is het de vraag of Cristiano Ronaldo van de partij kan zijn. De Portugees raakte geblesseerd tijdens het EK-kwalificatieduel met Servië en het duel met Ajax wordt voor hem een race tegen de klok. Mocht de Portugees aan de aftrap kunnen verschijnen, zal hij Veltman ongetwijfeld gaan tegenkomen in de Johan Cruijff ArenA. “Ik denk dat ik daar klaar voor ben”, aldus Veltman, die niet te ver vooruit wil kijken. “Maar we spelen zaterdag eerst een heel belangrijk duel met Willem II. Die hebben ook een aardige aanvaller", aldus Veltman over Alexander Isak, die in tien Eredivisie-duels goed was voor tien goals.