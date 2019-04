‘Grootste exodus sinds Van Gaal-tijdperk dreigt bij Manchester United’

Manchester United ondergaat deze zomer een flinke metamorfose, zo melden diverse Engelse media, waaronder de BBC en The Guardian. Verschillende spelers gaan de grootmacht verlaten, waaronder enkele basisklanten. Naar verluidt vindt in de komende transferperiode de grootste uittocht bij United plaats sinds 2015, toen Louis van Gaal van zes spelers afscheid nam.

De topclub is momenteel in gesprek met Juan Mata en Ander Herrera over het verlengen van de contract, maar laatstgenoemde middenvelder zou al hard op weg zijn naar Paris Saint-Germain. De Spanjaard zou zelfs al een voorcontract hebben getekend. Ook de toekomst van Alexis Sánchez op Old Trafford is hoogst onzeker, daar manager Ole Gunnar Solskjaer geen fan zou zijn van de Chileen.

De blessuregevoelige aanvaller, die nog tot medio 2022 vastligt, zou mogen vertrekken bij United, maar het megasalaris dat Sánchez opstrijkt in Manchester kan een struikelblok vormen voor geïnteresseerde partijen. Daarnaast lijken ook Marcos Rojo, Matteo Darmian en Antonio Valencia om uiteenlopende redenen United achter zich te laten.

Het is tevens de vraag of David de Gea volgend seizoen nog op de loonlijst staan. De doelman ligt, als de eenzijdige optie in het contract wordt gelicht, tot de zomer van 2020 vast en United wil graag verlengen. De 28-jarige sluitpost werd de afgelopen maanden in verband gebracht met verschillende Europese grootmachten, waaronder Paris Saint-Germain en Real Madrid.