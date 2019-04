‘Ik vind dat Ferguson geen goede rol vervulde bij de transfer van Jaap’

Jaap Stam keert donderdagavond voor het eerst als hoofdtrainer terug in het Philips Stadion. De oud-verdediger droeg tussen 1996 en 1998 het shirt van PSV, waarna hij naar Manchester United vertrok. Oud-voorzitter Harry van Raaij had van Mark van Bommel wel verwacht dat hij na zijn voetbalcarrière het trainersvak in zou duiken, maar niet van Stam.

“Ik heb dat eerlijk gezegd niet in hem gezien toen hij bij ons speelde”, laat de 82-jarige Van Raaij weten in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Bij Mark van Bommel had ik dat vanaf de eerste seconde gezien. Maar Jaap? Ik vond hem juist wat afstandelijk en iemand die wat verder van de groep afstond. Afijn, hij moet het ook allemaal nog bewijzen. Dat Feyenoord hem nu aanstelt als coach, heeft me een beetje verrast. Maar ik gun hem uiteraard het beste.”

Stam maakte in 1996 voor vier miljoen gulden de overstap van Willem II naar PSV. Het duurde niet lang voordat de mandekker op de radar verscheen bij de Europese top. Het was uiteindelijk Manchester United dat 33 miljoen gulden voor Stam betaalde. “Ik vind dat Alex Ferguson (toenmalig manager van Manchetser United, red.) geen goede rol vervulde bij de transfer van Jaap. Hij had hem al benaderd en ons niet ingelicht. Ach ja, zo ging dat toen. Ik heb er nu vrede mee, hoor, en wilde er voor PSV gewoon het beste uit halen”, aldus Van Raaij.

De oud-voorzitter kon goed overweg met Stam, maar had geen sterke band met de oud-international. “Met Mark van Bommel had ik een andere band dan met Jaap. Wat ik met Mark opbouwde, was ook wel heel bijzonder. Ik bedoel het zeker niet negatief naar Jaap. In een selectie heb je altijd spelers die wat meer hun eigen gang gaan. Jaap heeft een prachtige carrière gehad en we zijn heel tevreden dat hij voor PSV heeft gespeeld.”