Positie van De Jong ‘in gevaar’ door ‘duidelijke voorkeur’ bij Feyenoord

Feyenoord zit momenteel in een bestuurscrisis. Technisch directeur Martin van Geel gaat na dit seizoen vertrekken op aandringen van de Raad van Commissarissen, terwijl de relatie tussen De Vrienden van Feyenoord en algemeen directeur Jan de Jong ook niet optimaal is. Volgens De Telegraaf willen de investeerders Robert Eenhoorn naar De Kuip halen.

Eerder werd al gesuggereerd dat de Vrienden van Feyenoord in de directeur van AZ de geschikte persoon zouden vinden voor het directeurschap bij de Rotterdamse club en deze 'duidelijke voorkeur' wordt nu bevestigd door het dagblad. 'De vraag is of De Jong en Van Geel in de huidige situatie nog een uitdaging zien om het seizoen af te maken. Of sterker: of hen de kans wordt gegund het seizoen te voltooien.'

Naast nieuwe voorzitter Toon van Bodegom zit ook oud-Feyenoorder Sjaak Troost in de Raad van Commissarissen. Laatstgenoemde heeft volgens de krant de afgelopen twaalf maanden 'zijn oor te luister gelegd' bij iedereen op de werkvloer. Troost wil investeren in de jeugdopleiding en ziet daarin het meeste toekomst voor Feyenoord. 'Dat betekent ook dat de RvC kan bepalen hoe de directie er straks gaat uitzien', aldus de scribent.

Feyenoord verkeert momenteel dus in een ‘machtsvacuüm’. Doorgaans bepaalt de technische leiding in samenspraak met de trainer de koers van de club, maar het is inmiddels bekend dat zowel Van Geel als Giovanni van Bronckhorst gaat vertrekken. Binnen Feyenoord zou iedereen zich nu afvragen door wie de club op dit moment wordt geleid.