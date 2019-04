Daley Blind: ‘Tijdens de sportmaaltijd had ik het erover met Lasse’

Ajax veroverde woensdagavond minimaal voor een dag de koppositie door met 2-5 te winnen op bezoek bij FC Emmen. De ploeg van trainer Erik ten Hag heeft nu een punt meer dan PSV, dat donderdagavond op eigen veld in actie komt tegen PEC Zwolle. Daley Blind maakte in Emmen zijn vijfde doelpunt van dit Eredivisie-seizoen en deed dat op aangeven van Lasse Schöne. Helemaal ingestudeerd was assist op Blind niet, maar in aanloop naar de wedstrijd hadden de twee routiniers van Ajax wel gezien dat er kansen lagen tegen bij vrije trappen rond het strafschopgebied.

Donny van de Beek had Ajax na negen minuten spelen op voorsprong geschoten, waarna Blind vlak voor rust de voorsprong verdubbelde. Bij een vrije trap rekende iedereen bij Emmen op een hoge voorzet of schot op doel, terwijl Blind het gat indook en op aangeven van Schöne doelman Kjell Scherpen kansloos liet. “Daar hebben we het vantevoren over gehad”, aldus Blind in gesprek met Voetbal International. “Je analyseert de tegenstander, dus we zagen bij het bekijken van de beelden waar de ruimtes lagen bij standaardsituaties. Tijdens de sportmaaltijd had ik het erover met Lasse: Gaan we het doen, of niet? In de wedstrijd hadden we vervolgens even oogcontact en hij gaf een knikje, dus ik dacht: ik ga gewoon lopen. Hij gaf de bal fantastisch en ik raakte 'm precies goed.”

Ajax speelde allesbehalve overtuigend, maar wist na rust toch uit te lopen naar een 0-5 voorsprong. Door een eigen doelpunt van Nicolás Tagliafico en een goal van Jafar Arias werd de eindstand bepaald op 2-5. “We kwamen naar Emmen met in ons achterhoofd dat PSV hier 2-2 had gespeeld én dat wij zelf eerder al punten hadden verspeeld op kunstgras, bij Heracles Almelo. We hebben het op eerdere momenten laten liggen en dat mocht ons niet nog een keer gebeuren, dus was het wel lekker dat het 0-2 stond bij rust”, aldus Blind. “Bij 0-1 hoeft de bal namelijk maar één keer verkeerd te vallen. Ik ben blij dat we deze wedstrijd goed hebben afgesloten.”

Donderdagavond kan PSV de koppositie weer overnemen van Ajax als er gewonnen wordt van PEC Zwolle. “Daar ga ik wel voor zitten, even kijken”, aldus Blind. “Ik kijk altijd wel naar PSV, maar ik blijf er niet voor thuis. Ik hoop dat ze punten laten liggen, net als anders. We hebben het niet meer in eigen hand, dus we kunnen maar één ding doen: de druk erop houden.” Het duel tussen PSV en PEC Zwolle begint om 18.30 uur.