Ten Hag: ‘ik begrijp het, het is menselijk, maar we kunnen dat niet accepteren’

Erik ten Hag is niet onverdeeld positief over de wedstrijd van Ajax tegen FC Emmen. Na een 0-5 voorsprong kwam de klad erin bij de Amsterdammers, die nog twee doelpunten incasseerden: 2-5. De verslapping na rust stemt Ten Hag 'heel ontevreden', maar hij is een stuk beter te spreken over de manier waarop Ajax aan de wedstrijd begon. Het was volgens de trainer van groot belang dat Donny van de Beek de ban al in de negende minuut brak.

Ajax kreeg in Emmen de kans om de koppositie in ieder geval tijdelijk over te nemen van PSV. De bezoekers leken vastberaden om dat te doen. "Je hoopt natuurlijk op dit scenario. Je wilt scherp spelen tegen een ambitieuze en ook heel scherpe tegenstander", blikt Ten Hag terug op de openingsfase. "Dat hebben we uitstekend gedaan. In de beginfase maakten we meteen de 0-1 en dan wordt het leven een stuk gemakkelijker." Doordat de 0-2 vlak voor rust viel, merkt Ten Hag op, werd de wedstrijd nog veel makkelijker.

Over het eerste gedeelte van de tweede helft is de trainer tevreden. Ajax liep in rap tempo uit naar 0-5 en Klaas-Jan Huntelaar maakte zijn honderdste Eredivisie-doelpunt voor Ajax. "Daar hebben we wel even op moeten wachten", knipoogt Ten Hag voor de camera van FOX Sports. "Ik zei gisteren nog tegen hem dat het een beetje lang duurde. Vandaag was hij messcherp. Hij speelde met gif, uitstekend. Maar over de laatste fase van de wedstrijd ben ik heel ontevreden, vooral over de houding."

"Het staat 0-5 en ik begrijp het allemaal wel, het is menselijk. Maar we kunnen dat niet accepteren", benadrukt de oefenmeester. "Je moet altijd vanuit je positie blijven spelen en de bal laten gaan, dan kan je er nog twee bij maken. Nu kregen we er twee tegen. Daardoor blijft het verschil in het doelsaldo kleiner. Het verschil is nog steeds groot, maar het had groter moeten zijn." Ajax heeft een doelsaldo van +71; PSV, dat donderdag tegen PEC Zwolle speelt, staat op +61.

Aanvoerder Matthijs de Ligt deelt de mening van Ten Hag. "Je speelt veel wedstrijden. Het is begrijpelijk, maar het mag niet. Het gebeurt gewoon", zegt hij over de terugval in de tweede helft. Het eigen doelpunt van Nicolás Tagliafico (1-5) was een 'kantelpuntje', vindt de verdediger. "Dan heeft FC Emmen het idee: laten we er nog voor gaan." Ajax raakte ondertussen de concentratie kwijt. "Er is een andere samenstelling (door drie wissels, red.) en dan zie je dat de concentratie verslapt."