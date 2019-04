Keizer gaat op voor tweede prijs na wereldgoal Bruno Fernandes

Marcel Keizer gaat op voor zijn tweede prijs als trainer van Sporting Portugal. De oefenmeester won in januari de Taça da Liga, het tweede bekertoernooi van Portugal, en staat nu ook in de finale in de meer prestigieuze Taça de Portugal. Na een eerdere 2-1 nederlaag tegen Benfica won Sporting woensdag voor eigen publiek met 1-0. In de finale op 26 mei is FC Porto de opponent.

Bas Dost was er niet bij: de aanvaller was nog niet hersteld van een knieblessure die hem zaterdag al aan de kant hield in de competitiewedstrijd bij GD Chaves. Het gemis was een flinke domper, want Sporting moest minstens een keer scoren voor eigen publiek om kans te houden op de finale. In de eerste helft stichtte de gastheer weinig gevaar. Benfica trok zich terug in stadion José Alvalade en hoopte Sporting in de counter te verrassen. Dat gebeurde maar zelden, waardoor er ondanks veel strijd maar weinig kansen kwamen in de eerste helft.

Ook in de tweede helft bleef het gevaar van beide kanten beperkt. Achttien minuten voor tijd probeerde Nemanja Gudelj het, maar zijn schot werd geblokkeerd door Rúben Dias. Tevergeefs vroeg Sporting om een strafschop voor een vermeende handsbal. Even daarna was het toch nog raak voor de thuisploeg. Invaller Abdoulay Diaby bezorgde de bal bij Fernandes, die aan de rand van het strafschopgebied naar binnen trok en prachtig uithaalde in de kruising. In de spannende slotfase hield Sporting de voorsprong vast.