Real Madrid lijdt eerste nederlaag sinds rentree van Zinédine Zidane

Real Madrid heeft woensdagavond de eerste nederlaag sinds de rentree van Zinédine Zidane geleden. De topclub ging op bezoek bij Valencia met 2-1 onderuit, nadat elk van de eerste drie duels onder leiding van de Fransman in een overwinning was geëindigd. Door de nederlaag heeft de Koninklijke nu vijf punten minder dan nummer twee en stadsgenoot Atlético Madrid, dat zaterdag op bezoek gaat bij Barcelona. Nummer vijf Valencia is nog maar een punt verwijderd van een plek die rechtgeeft op Champions League-voetbal.

In het eerste half uur was de neutrale toeschouwer de grote verliezer. De ploegen van Marcelino en Zidane stonden goed gepositioneerd op het veld, wachtten op de rivaal en zorgden nauwelijks voor gevaar rondom de doelgebieden van Neto en Keylor Navas. Vanaf de openingstreffer van Guedes, na iets meer dan een half uur spelen, werd de ontmoeting in Mestalla aantrekkelijker en levendiger. De Portugees ontving de bal van Carlos Soler en schoot het leer met precisie achter Navas; 1-0.

Het zelfvertrouwen van Valencia nam toe na de voltreffer van Guedes en enkele kansen op de 2-0 volgden. Pogingen van Kevin Gameiro en Rodrigo misten het doel van Navas op een haar en een poging van Geoffrey Kondogbia had een beter lot verdiend. Real Madrid zette Neto daarentegen niet aan het werk. In het eerste kwartier na de onderbreking veranderde het spelbeeld niet. Navas moest tot het uiterste gaan om de 2-0 van Soler te voorkomen, terwijl een schot van Rodrigo maar net naast ging.

Zidane greep na iets meer dan een uur spelen in en haalde Toni Kroos en Marco Asensio naar de kant, ten faveure van Isco en Gareth Bale. Real Madrid bleef in aanvallend opzicht onmachtig, ook na de entree van Mariano. Valencia liet lange tijd na om het duel in het slot te gooien; zelfs een vier-tegen-twee-aanval resulteerde niet in de 2-0. Navas blokkeerde de noodgedwongen hakbal van Soler, maar de thuisploeg sloeg zeven minuten voor tijd alsnog toe. Na een corner van Dani Parejo kopte Ezequiel Garay raak.

In de slotfase ging een strafschop na een charge op Sergio Ramos niet door in verband met buitenspel, maar de ploeg van Zidane slaagde er toch nog in om de achterstand te verkleinen. Karim Benzema kopte uit een hoekschop van Luka Modric de 2-1 binnen, maar de treffer kwam te laat om een nederlaag te vermijden.