Kjell Scherpen wordt aangepakt in studio: ‘Hij maakt weer een blunder’

Kjell Scherpen speelde woensdagavond wellicht tegen zijn toekomstige werkgever. De doelman van FC Emmen kende geen goede avond tegen Ajax: zijn ploeg verloor met 2-5 en zag er niet goed uit bij het derde doelpunt van de bezoekers. Na afloop reageert hij voor de camera van FOX Sports op de wedstrijd en op vragen over zijn mogelijke transfer naar Amsterdam.

"Klote", zo beschrijft de negentienjarige sluitpost zijn gevoel over de avond. "Want we gaan er met 2-5 af." Scherpen heeft zich de afgelopen dagen kunnen afsluiten voor alles wat zijn mogelijke transfer teweegbracht. "Natuurlijk zie je allerlei dingen voorbijkomen, maar mijn focus ligt op de wedstrijd zelf. Zo’n persoon ben ik gewoon. Ik heb dit seizoen wel meer meegemaakt waarvan ik me tijdens het voetballen heb afgesloten."

Scherpen beaamt dat Ajax en FC Emmen met elkaar in gesprek zijn. De onderhandelingen werden even stilgelegd vanwege de onderlinge wedstrijd, maar voorzitter Ronald Lubbers hintte voor de aftrap al dat een deal aan het eind van deze week of aan het begin van komende week beklonken kan worden. Ook Scherpen heeft het idee dat de gesprekken 'de goede kant' opgaan en ziet een overstap naar Ajax zeker zitten.

"Ik denk dat ik me bij Ajax, de beste club van Nederland, nog verder kan ontwikkelen. Ik denk dat het een goede stap voor me zou zijn. We gaan zien wat het gaat worden", aldus de jongeling, die niet uitsluit dat hij meteen een jaar door Ajax verhuurd zou kunnen worden aan Emmen. "Dat zou allemaal kunnen, maar eerst moet het rond komen. Misschien gaan we dat bespreken. Het ligt er ook aan of wij in de Eredivisie blijven."

Tijdens de wedstrijd was op sociale media veel te doen over een spandoek dat in het uitvak te zien was. 'Scherpen kakkerlak', luidde de boodschap; veel Twitteraars spraken schande van het doek. De harde kern van Ajax is niet blij met positieve uitspraken die Scherpen in het verleden deed over rivaal Feyenoord en met denigrerende tweets over Ajax die hij als elfjarige plaatste. Scherpen wil het niet hebben over het spandoek. "Ik hoef daar geen aandacht aan te besteden."

In de studio van FOX Sports benadrukt Pérez dat Scherpen geen goede wedstrijd speelde tegen Ajax. "We kunnen niet aan het feit voorbijgaan dat hij vandaag weer een blunder maakt. Hij heeft dit jaar heel veel blunders gemaakt", aldus de analist. Ronald de Boer stelt dat Scherpen 'ook veel goed heeft gedaan' dit seizoen, anders zou Ajax volgens hem geen belangstelling tonen. "Maar Ajax heeft niet altijd de beste tweede keepers gehad", countert Pérez lachend. "Het is niet zo dat je een geweldige keeper bent omdat Ajax je haalt."