Eigen doelpunt Tagliafico gaat wereld over; analisten worden het niet eens

Ajax won woensdagavond met 2-5 op bezoek bij FC Emmen en is daardoor voor minimaal één dag koploper in de Eredivisie. Het meest spraakmakende doelpunt op De Oude Meerdijk werd na ruim een uur voetballen gemaakt door Nicolás Tagliafico: de Argentijnse verdediger van Ajax schoot de bal in eigen doel, na miscommunicatie met doelman André Onana.

Nadat David Neres Ajax op een 0-5 voorsprong had gezet, kon de ploeg van trainer Erik ten Hag de wedstrijd rustig uitspelen. Tagliafico speelde de bal in minuut 62 onder lichte druk van tegenstander Alexander Bannink terug op Onana, maar daar had de doelman uit Kameroen geen rekening mee gehouden: de tamelijk harde terugspeelbal van Tagliafico viel buiten het bereik van Onana in eigen doel.

Analisten Ronald de Boer en Kenneth Perez werden het bij FOX Sports niet eens met elkaar. Volgens De Boer was Onana schuldig aan het curieuze doelpunt. "Onana ziet de bal toch aankomen?", vraagt de oud-middenvelder zich hardop af. "Onana denkt volgens mij al na over wie hij kan aanspelen." Perez is het niet per se eens met zijn collega: "Vind je dat echt?", repliceert de Deen. "Onana doet in eerste instantie het juiste: hij staat naast het doel. Je leert als verdediger dat je de bal nooit richting het doel moet terugspelen op de keeper."

Het doelpunt van Tagliafico werd Ajax uiteindelijk niet fataal. De Amsterdammers kenden een eenvoudige avond en zegevierden dankzij treffers van Donny van de Beek, Daley Blind, Neres, Klaas-Jan Huntelaar en opnieuw Neres uiteindelijk met ruime cijfers. Ajax komt door de overwinning na 28 speelrondes op 68 punten en is voorlopig koploper in de Eredivisie; titelconcurrent PSV heeft één punt minder en komt donderdagavond in eigen huis in actie tegen PEC Zwolle.