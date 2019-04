Kylian Mbappé valt op met schwalbe, gemiste strafschop én doelpunt

Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Coupe de France. De ploeg van trainer Thomas Tuchel rekende woensdagavond in eigen huis af met Nantes: 3-0. Kylian Mbappé vertolkte een hoofdrol: hij miste een strafschop, schoot raak vanaf elf meter én leek in de eerste helft een schwalbe te maken.

Marco Verratti keerde ten opzichte van de competitiewedstrijd van afgelopen weekend tegen Toulouse bij PSG terug in de basiself en de Italiaanse middenvelder was na een klein halfuur voetballen goud waard voor de Parijzenaren. Verratti werd op ruim twintig meter van het doel bereikt door Mbappé, waarna hij met een laag en hard schot voor de 1-0 tekende.

Mbappé was zo goed voor een assist, maar hij liet zich later in de eerste helft in minder positieve zin gelden. Het Franse supertalent liet zich in het strafschopgebied gemakkelijk vallen en had uiteindelijk het geluk dat scheidsrechter François Letexier het moment wegwuifde.

Halverwege de tweede helft kreeg Mbappé een uitgelezen mogelijkheid om te scoren, maar na een handsbal in het strafschopgebied van Nantes stuitte hij vanaf de strafschopstip op doelman Ciprian Tatarusanu. De Roemeense keeper hield Mbappé daarmee van scoren af, maar vijf minuten voor tijd moest hij alsnog zijn meerdere erkennen in de spits. Mbappé mocht opnieuw aanleggen voor een strafschop en faalde ditmaal niet. Julian Draxler bepaalde de eindstand in blessuretijd.