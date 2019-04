Man City is weer koploper; Hudson-Odoi imponeert bij basisdebuut

Manchester City heeft de koppositie in de Premier League weer overgenomen van Liverpool. De formatie van manager Josep Guardiola won woensdagavond op eigen veld eenvoudig van degradatiekandidaat Cardiff City (2-0) en heeft met nog zes speelrondes voor de boeg één punt meer dan the Reds. Chelsea en Tottenham Hotspur boekten tegelijkertijd ook simpele zeges en deden daarmee goede zaken in de strijd om een Champions League ticket.

Manchester City - Cardiff City 2-0

Manchester City had zich geen betere start kunnen wensen, want al na zes minuten voetballen tekende Kevin De Bruyne voor de 1-0. De Belgische middenvelder werd aan de linkerkant van het veld in de diepte bereikt door Aymeric Laporte, waarna hij doelman Neil Etheridge verschalkte uit een schier onmogelijke hoek. Manchester City bleef vervolgens domineren, maar het duurde uiteindelijk tot vlak voor rust voordat de voorsprong werd uitgebreid door het elftal van Guardiola. Gabriel Jesus legde de bal met de borst klaar voor Leroy Sané, die vervolgens met een verwoestende uithaal de verre hoek vond: 2-0.

De thuisploeg speelde zo al snel een gewonnen wedstrijd, maar kwam niet geheel ongeschonden uit de eerste helft: Oleksandr Zinchenko was al in de negentiende minuut geblesseerd uitgevallen met een hamstringblessure. In de tweede helft bleef de dominantie van Manchester City aanhouden. Cardiff City had werkelijk niets in de melk te brokkelen, maar had het geluk dat Etheridge in uitstekende vorm verkeerde en Phil Foden de paal raakte. Manchester City stapte uiteindelijk wel als winnaar van het veld en besloot het Premier League-seizoen met duels met Tottenham Hotspur (thuis), Manchester United (uit), Burnley (uit), Leicester City (thuis) en Brighton (uit).

Chelsea - Brighton & Hove Albion 3-0

De supporters op Stamford Bridge vierden de eerste basisplaats in de Premier League voor Callum Hudson-Odoi: de achttienjarige rechtsbuiten begon voorin bij Chelsea naast Olivier Giroud en Eden Hazard. Bij Brighton waren Davy Pröpper en Alireza Jahanbakhsh basisspelers, terwijl Jürgen Locadia vanwege een blessure ontbrak in de selectie van manager Chris Hughton. Hudson-Odoi maakte een bedrijvige indruk en stond zeven minuten voor rust aan de basis van de verdiende openingstreffer voor Chelsea. De Engelsman snelde voorbij zijn directe tegenstander, waarna hij de bal bij de eerste paal perfect neerlegde voor Olivier Giroud: 1-0.

Chelsea speelde een prima eerste helft en had vrij weinig te duchten van Brighton, dat nog wel een aantal punten nodig lijkt te hebben om lijfsbehoud definitief veilig te stellen. De 2-0 viel kwam na precies een uur voetballen van de voet van Hazard: de Belgische smaakmaker werd tussen de linies bereikt door Ruben Loftus-Cheek, waarna hij een verdediger uitkapte en vanaf ongeveer vijftien meter doeltreffend uithaalde. Loftus-Cheek zorgde daarna vrijwel onmiddellijk zelf voor de beslissing in de wedstijd, ditmaal na een assist van Hazard. Chelsea speelde de wedstrijd professioneel uit en staat nu met 63 punten uit 32 duels vijfde in de Premier League.

Tottenham Hotspur - Crystal Palace 2-0

Mauricio Pochettino zag hoe Tottenham in de eerste helft weliswaar met veel intensiteit speelde, maar het ontbrak aan creativiteit in de laatste meters. Dat was ook de verdienste van Crystal Palace, dat compact speelde en in defensief opzicht een meer dan degelijke indruk maakte. Christian Eriksen en Dele Alli kregen niet veel ruimte en konden zich daardoor niet onderscheiden. Het team van Roy Hodgson kon daarentegen offensief weinig uitrichten: Michy Batshuayi stond op een eiland en kon de bal amper bij zich houden.

Heung-Min Son nam tien minuten na rust de eerste treffer in het nieuwe stadion voor zijn rekening. De Zuid-Koreaan kreeg de bal van Eriksen, baande zich een weg op de rand van het strafschopgebied en zag hoe zijn van richting veranderde schot achter de kansloze Vicente Guaita belandde: 1-0. Terwijl Crystal Palace, met Patrick van Aanholt in de basis, druk probeerde te zetten, voetbalde Tottenham zich daar relatief makkelijk uit. Tien minuten voor tijd stond Eriksen op de goede plaats om de 2-0 te maken. Hugo Lloris was daarna nog belangrijk door de aansluitingstreffer van Wilfried Zaha te voorkomen.