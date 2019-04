Klaassen helpt Werder met kunststukje aan plek in halve finales DFB Pokal

Werder Bremen heeft zich woensdagavond als laatste team voor de halve finales van het toernooi om de DFB Pokal geplaatst. Het team van trainer Florian Kohfeldt was een maatje te groot voor het Schalke 04 van Huub Stevens, dat zich zodoende volledig op lijfsbehoud in de Bundelsiga kan gaan richten. Davy Klaassen verscheen aan het startsignaal en nam achttien minuten voor tijd de eindstand in de Veltins Arena voor zijn rekening.

In een intense eerste helft hielden de teams van Stevens en Kohfeldt elkaar in evenwicht en was de doelpuntloze ruststand dan ook verdiend te noemen. Schalke had in de openingsfase een licht overwicht, terwijl de bezoekers in de laatste minuten voor rust de ietwat de boventoon voerden. Een inzet van Johannes Eggestein ging een centimeter naast en niet veel later had Maximilian Eggestein het vizier duidelijk niet op scherp staan.

Werder kwam zeven minuten na de onderbreking goed weg, toen een inzet van Lars Burgstaller op de paal eindigde. In de 65e minuut kwam het scorebord alsnog in beweging. Na balverlies van Bastian Oczipka bezorgde Marco Friedl het leer bij Milot Rashica, die de bal heerlijk in de verste hoe achter Alexander Nübel mikte; 0-1.

Klaassen verzorgde achttien minuten voor tijd de eindstand in Gelsenkirchen. Na een goede aanval aan de linkerkant bezorgde Ludwig Augustinsson de bal met een boog bij de Nederlander, die het leer in één keer diagonaal en kunstig achter Nübel werkte. Werder, dat in de slotfase nog Nuri Sahin kwijtraakte met tweemaal geel, bleef zodoende ook in het twaalfde officiële duel van 2019 ongeslagen. Hamburger SV, RB Leipzig en Bayern München plaatsten zich eerder voor de halve finale.