Ajax maakt er vijf in Emmen en overnacht op koppositie

Ajax heeft de koppositie in de Eredivisie zaterdagavond overgenomen van PSV. De Amsterdammers boekten woensdagavond een 2-5 overwinning op FC Emmen en hebben een punt meer dan de concurrent, die donderdag aantreedt tegen PEC Zwolle. Ajax kwam aan De Oude Meerdijk op een 0-5 voorsprong, waarna de concentratie afnam en Emmen de schade wist te verkleinen.

Erik ten Hag voerde enkele mutaties door in zijn opstelling, met de drukke periode van de komende weken in het vooruitzicht. Hakim Ziyech kreeg rust en werd vervangen door Klaas-Jan Huntelaar, die als spits speelde. Rasmus Kristensen kreeg het vertrouwen als vervanger van de geschorste Noussair Mazraoui en hield daarmee Joël Veltman op de bank. Ajax stond tegenover transferdoelwit Kjell Scherpen en de keeper was er ongetwijfeld op gebrand om zijn kwaliteiten aan de dag te leggen. In de negende minuut stond Scherpen echter als aan de grond genageld, toen Donny van de Beek de score opende.

De middenvelder van Ajax werd op de rand van het strafschopgebied bediend door Huntelaar, die op zijn beurt goed combineerde met David Neres. Het droge schot van Van de Beek belandde in de linkerhoek en daarmee was de ban gebroken. Het werd er voor Ajax desondanks niet veel makkelijker op. De ploeg van Ten Hag kwam zelden in de problemen, maar was zelf ook niet al te indrukwekkend in de opbouw. Een goed ingestudeerde standaardsituatie bood uitkomst in de zoektocht naar de 0-2. Lasse Schöne bediende Daley Blind, die de bal in één keer half uit de draai nam en fraai binnenschoot.

Als er nog supporters waren die hoopten op een comeback, dan kwam daar na rust snel verandering in. Neres maakte er 0-3 van uit een rebound, nadat Scherpen een vrije trap van Dusan Tadic niet onder controle kreeg. Aan de overzijde pareerde André Onana een inzet van Jafar Arias, waarna Huntelaar de 0-4 binnenwerkte. De spits zag de bal precies goed voor zijn voeten vallen en zijn inzet werd licht van richting veranderd. Huntelaar produceerde zijn honderdste doelpunt voor Ajax in de Eredivisie en werd de eerste speler die dat lukte sinds Dennis Bergkamp in 1993.

Na een uur werd het nog erger voor Emmen. Neres had de bal voor het intikken bij de tweede paal, maar kreeg zelfs hulp van Nick Kuipers en diens eigen doelpunt betekende de 0-5. Het eigen doelpunt dat Ajx daarna zou maken was echter een stuk beschamender: Tagliafico speelde de bal tussen de palen terug op Onana, die wat laat reageerde en de bal niet meer kon afstoppen. Ondanks, of wellicht door de ruime voorsprong kwam de klad erin bij Ajax. De ploeg maakte de nodige slordigheidsfoutjes en werd daar in de slotfase nog maar eens voor bestraft: Arias kreeg alle ruimte om van afstand uit te halen en bepaalde de eindstand op 2-5.