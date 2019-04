NAC Breda grijpt laatste strohalm met doelpunt diep in blessuretijd

NAC Breda heeft woensdagavond mogelijk zijn laatste strohalm in de Eredivisie gegrepen. De hekkensluiter keek in de uitwedstrijd tegen Excelsior bij rust tegen een achterstand aan, maar wist de wedstrijd in de tweede helft volledig te kantelen: 1-2. De winnende treffer van Menno Koch viel pas in minuut 93. NAC blijft hekkensluiter in de Eredivisie, maar kan wel weer enigszins omhoog kijken: de achterstand op zowel De Graafschap als FC Emmen bedraagt met nog zeven speelrondes voor de boeg nu vier punten. Excelsior heeft vijf punten meer dan NAC en staat vijftiende.

Voor Excelsior is het resultaat een nieuwe tegenvaller. De laatste vijf competitiewedstrijden leverden immers ook al slechts één punt op, waardoor de druk er enigszins opzat bij het elftal van Adrie Poldervaart. Excelsior begon nog wel prima op het eigen kunstgrasveld, maar grote kansen bleven in de openingsfase uit. NAC kwam gaandeweg beter in de wedstrijd en was halverwege de eerste helft via Gervane Kastaneer en Giovanni Korte dicht bij de openingstreffer: zij stuitten op doelman Alessandro Damen.

NAC leek de wedstrijd langzaam maar zeker in handen te krijgen, maar na een halfuur spelen moest de ploeg van Ruud Brood toch toezien hoe Excelsior op voorsprong kwam. Marcus Edwards kwam over de rechterflank door, waarna de Engelsman in het strafschopgebied een assist afleverde op Mounir El Hamdaoui: 1-0. Excelsior hield de voorsprong vervolgens met enig fortuin vast tot aan de rust: Damen keerde in de slotfase van de eerste helft een inzet van Ramon Pascal Lundqvist, waarna Giovanni Korte in de rebound op de buitenkant van de paal schoot.

Na de onderbreking bleef NAC zoeken naar de gelijkmaker. De bezoekers speelden gedurfd en kwamen halverwege de tweede helft verdiend langszij. Korte belandde op het scorebord als doelpuntenmaker, nadat een voorzet van de buitenspeler door iedereen gemist werd en pardoes achter Damen belandde: 1-1. NAC wilde vervolgens doorpakken, maar moest behoedzaam zijn voor de spaarzame uitvallen van Excelsior. Ryan Koolwijk kreeg een kwartier voor tijd een goede schietkans, maar zijn poging belandde uiteindelijk in de handen van Benjamin van Leer. Het duel leek vervolgens af te stevenen op een gelijkspel, maar in de derde minuut van de blessuretijd wist NAC de zege via Koch toch nog uit het vuur te slepen.