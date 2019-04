PSV zegt contracten van zestal op en houdt vijf spelers binnenboord

Vijf spelers van PSV hebben te horen gekregen dat hun aflopende contract niet wordt verlengd, zo bevestigt de koploper van de Eredivisie woensdagavond. Eloy Room (30), Lennerd Daneels (20), Bob Melis (19), Jael Hattu (21), Marlon Frey (23) en Robin Schoonbrood (19) nemen na dit seizoen afscheid van de club. Van het zestal is Room de enige met ervaring in de hoofdmacht; zijn naderende vertrek was al bekend.

Room debuteerde vorig seizoen in de kampioenswedstrijd tegen Ajax, kwam in actie tegen Roda JC Kerkrade en ADO Den Haag. Room keepte daarnaast dit seizoen in het bekertoernooi namens PSV.. Daneels, Hattu en Frey zijn dit seizoen actief bij Jong PSV, terwijl Melis zijn minuten maakt bij PSV Onder-19. De club laat verder weten in gesprek te zullen gaan met 'Robin Schoonbrood en meerdere jongens van Jong PSV en een aantal jeugdspelers' over hun toekomst.

Tegenover het vertrek van het vijftal staat dat technisch manager John de Jong de contracten van Yanick van Osch (22), Oliver Horvath (18), Youri Roulaux (19), Matthias Verreth (21) en Dante Rigo (20) heeft verlengd. De Eindhovenaren hadden in de contracten van het vijftal een eenzijdige optie om de samenwerking te verlengen en er is voor gekozen om die te lichten. Verreth en Rigo hebben al ervaring opgedaan in het eerste elftal van PSV.

Eerder op de avond meldde het Brabants Dagblad dat RKC Waalwijk belangstelling heeft voor Daneels, die dit seizoen 4 doelpunten maakte in 25 duels voor Jong PSV. De Belg, voor wie een stap naar de A-selectie niet haalbaar was, verlaat PSV na negen jaar. Het Eindhovens Dagblad schreef bovendien dat Frey 'regelmatig een goede indruk achterlaat in de Keuken Kampioen Divisie', waarin hij 26 keer speelde, maar dat een transfervrij vertrek onvermijdelijk was door zijn leeftijd (23).