Woensdag, 3 April 2019

Huurling ziet terugkeer bij Real Madrid niet zitten

Ömer Toprak kan aan de slag in Turkije. De centrale verdediger komt dit seizoen bij Borussia Dortmund minder aan spelen toe dan hij eigenlijk zou willen en is nu in beeld bij Besiktas. (Sabah)

Toprak is overigens niet de enige centrale verdediger uit de Bundesliga die in beeld is bij Besiktas. De topclub uit Istanbul heeft ook zijn oog laten vallen op Kaan Ayhan van Fortuna Düsseldorf. (Sabah)

Mateo Kovacic is niet van plan om terug te keren bij Real Madrid. De Kroaat hoopt een permanente overstap te kunnen maken naar Chelsea, dat hem dit seizoen huurt van de Koninklijke. (Daily Mail)

Pedro Rodríguez staat mogelijk voor een avontuur in de Serie A. De Spaanse aanvaller van Chelsea is in beeld bij de stadsgenoten AC Milan en Internazionale. (Daily Express)

Eusebio Di Francesco keert volgend seizoen mogelijk bij Sevilla terug op de bank als trainer. De Italiaan kan in Andalusië herenigd worden met Monchi: het duo werkte nog niet zo lang geleden samen bij AS Roma. (Corriere dello Sport)