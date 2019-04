Napoli verliest en laat achterstand op Juventus naar 18 punten oplopen

De strijd om de landstitel in Italië lijkt binnen afzienbare tijd voorbij. Daags na de 0-2 overwinning van Juventus bij Cagliari kon Napoli een nederlaag op bezoek bij Empoli niet voorkomen: 2-1. Met nog 8 speeldagen te gaan bedraagt de voorsprong van de koploper annex regerend landskampioen op Napoli liefst 18 punten, 63 om 81, en zodoende kan Juventus nog voor het eerste Champions League-duel met Ajax al de landstitel theoretisch prolongeren.

Arek Milik had na dik twintig minuten de 0-1 op zijn schoen. Na een voorzet van Mario Rui dwong hij doelman Ivan Provedel van dichtbij tot een redding. Luttele minuten later nam Empoli op gelukkige wijze de leiding. Een inzet van Diego Farias werd door Piotr Zielinski van richting veranderd, waardoor keeper Alex Meret op het verkeerde been werd gezet en het leer in de korte hoek tegen de touwen ging: 1-0.

Empoli was via een tegenaanval dicht bij de 2-0: Meret kwam goed zijn doel uit om te voorkomen dat Ciccio Caputo een pass van Farias vanaf rechts afrondde. Een belangrijke ingreep, daar Napoli vlak voor rust op heerlijke wijze de achterstand wegpoetste. Zielinski kreeg vanaf een meter of 25 de ruimte om uit te halen en zijn ziedende schot eindigde in de bovenhoek achter de kansloze Provedel: 1-1. De Pool weigerde het doelpunt tegen zijn voormalig werkgever uitgebreid te vieren.

Empoli startte op furieuze wijze aan het tweede bedrijf. Meret werkte een inzet van Marko Pajac met zijn vingertoppen in het zijnet en daarna moest hij ook in actie komen op een hard schot van Caputo. De 2-1 in de 52e minuut kwam dan ook niet uit de lucht vallen. Na een corner van Ismaël Bennacer vanaf links was Giovanni Di Lorenzo sneller bij de bal dan Kévin Malcuit en Milik en kopte hij het leer achter Meret.

Het duel in het Stadio Carlo Castellani kon in het laatste half uur nog alle kanten op. Empoli had via met name Caputo en Farias uitzicht op de 3-1, terwijl Zielinski, invaller Dries Mertens en Milik nalieten om Provedel te passeren. Napoli speelt komende zondag in eigen huis tegen Genoa, terwijl Juventus een dag eerder thuis aantreedt tegen AC Milan.