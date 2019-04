Ronald de Boer vol lof: ‘Zo wil je hem elke wedstrijd zien spelen’

Riechedly Bazoer speelde woensdagavond een hoofdrol in de wedstrijd tussen VVV-Venlo en FC Utrecht (2-6). De middenvelder nam de eerste twee doelpunten van de bezoekers voor zijn rekening en zette zijn ploeg daarmee op het juiste spoor. Het was bovendien de eerste keer in zijn carrière dat Bazoer twee doelpunten in een competitiewedstrijd voor zijn rekening nam. Analist Ronald de Boer van FOX Sports is positief over zijn optreden.

Met name de tweede treffer van Bazoer maakte indruk: de ex-speler van Ajax mocht opstomen en haalde vanaf twintig meter doeltreffend uit in de linkerhoek. "Heel knap, met links ingeschoten. Fantastisch gedaan", vindt De Boer, die voorafgaand aan de wedstrijd nog kritisch was op Bazoer. "Ik was kritisch, omdat hij zoveel talent heeft. Daar zou meer uit moeten komen. Je wilt hem eigenlijk aanwezig zien zoals hij vandaag aanwezig was."

De Boer kreeg tijdens de wedstrijd het gevoel dat Bazoer 'volledig gefocust' was: hij zag hem scherp spelen in De Koel. "Hij was agressief, actief, rustig aan de bal en steeds op zoek naar de diepgang", somt de analist op. "Dat laatste wil je ook zien, in plaats van alleen maar balletjes breed. Zo wil je hem eigenlijk elke wedstrijd zien. Hij moet altijd met deze agressiviteit aan een wedstrijd beginnen. Vandaag krijgt hij meer dan een ruime voldoende."

Kort voor de wedstrijd werd de middenvelder nog geprikkeld door zijn trainer Dick Advocaat, die stelde dat Bazoer nog beter kon dan hij tot dusver had laten zien. "Afgelopen zondag tegen Feyenoord speelde hij tegen Tonny Vilhena, toen had hij het moeilijk. Het is een jongen van pas 22 jaar met ontzettend veel kwaliteiten, maar hij moet nog wel wat stapjes maken. En dat weet hij zelf ook wel", zei Advocaat.

Kenneth Pérez hoopt dan ook dat Bazoer de goede vorm weet vast te houden. "We hebben het er zo vaak over gehad. Aan spelers als Adam Maher zie je hoe lang het eigenlijk duurt voordat je weer wedstrijdritme hebt en bepalend kunt zijn voor je team, als je een tijd niet hebt gespeeld bij je vorige club. Bazoer heeft nauwelijks gespeeld bij VfL Wolfsburg en FC Porto en dan duurt het wel even. Het is te hopen dat hij nu in zijn ritme komt."