Ten Hag licht mutaties bij Ajax toe: ‘We hebben een ‘risicootje’ genomen’

Hakim Ziyech ontbreekt woensdagavond in de basiself van Ajax voor de uitwedstrijd tegen FC Emmen. De creatieve middenvelder krijgt rust met het oog op de zware periode die nog gaat komen voor de Amsterdammers, zo laat trainer Erik ten Hag vlak voor de aftrap weten voor de camera van FOX Sports.

Ten Hag acht het niet verantwoord om met Ziyech te starten, daar Ajax zaterdag ook tegen Willem II speelt en kort erna het eerste duel met Juventus wacht in de kwartfinales van de Champions League. "Het is niet zo dat we hem sparen, maar we hebben zondag (tegen PSV, red.) een 'risicootje' genomen met hem. Hij komt net terug van een spierblessure en deze wedstrijd komt snel na de vorige", aldus de oefenmeester van Ajax.

"Het kunstgras speelt ook een rol", erkent Ten Hag. "We spelen vier zware wedstrijden in korte tijd. In deze fase wil je niet dat je sterkhouder wegvalt. Op de rechtsbackpositie kiest Ten Hag voor Rasmus Kristensen als vervanger van de geschorte Noussair Mazraoui. Kristensen krijgt de voorkeur boven Joël Veltman.

"Ik denk ten eerste dat we een offensieve back nodig hebben en dat is Rasmus", licht Ten Hag die keuze toe. "Hij brengt veel drang naar voren, al blijft het verdedigen je eerste taak als rechtervleugelverdediger. Maar we verwachten veel impulsen van hem. Dat komt ook een beetje door de speelwijze van Emmen: ze spelen als een soort kerstboom, dus dan valt er veel ruimte aan de zijkanten."