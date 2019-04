Bayern komt vroege rode kaart en vier tegentreffers te boven in thriller

Bayern München heeft zich op zeer spectaculaire wijze geplaatst voor de halve finales van de DFB Pokal. De verliezend finalist van vorig jaar kwam op eigen veld tegen tweededivionist Heidenheim al in de dertiende minuut met een man minder te staan na een rode kaart voor Niklas Süle, waarna er halverwege een 1-2 tussenstand op het scorebord stond. Bayern draaide de duimschroeven in de tweede helft echter aan en wist met tien man uit te lopen naar een 4-2 voorsprong. Heidenheim bracht de stand vervolgens weer in evenwicht, maar in een krankzinnige slotfase trok Bayern alsnog aan het langste eind: 5-4.

Heidenheim verraste in de vorige ronde door het Bayer Leverkusen van Peter Bosz met 2-1 te verslaan, maar de huidige nummer zes van de 2. Bundesliga leek in de Allianz Arena al snel met beide benen op de grond gezet te worden. Bayern begon met een tamelijk sterke basiself aan de wedstrijd, al begon aanvalsleider Robert Lewandowski op de reservebank, en wist al na twaalf minuten voetballen een opening te vinden in de defensie van de bezoekers. Joshua Kimmich bracht de bal uit een hoekschop in de doelmond, waarna Leon Goretzka van dichtbij raak kopte: 1-0. Bayern leek zo voor een eenvoudige avond te staan, maar amper twee minuten na de openingstreffer van Goretzka moest de formatie van Niko Kovac verder met tien man.

Süle vergreep zich na een slordige pass van Thiago Alcântara aan Robert Andrich, waarna arbiter Guido Winkmann de verdediger in eerste instantie een gele kaart toonde. Winkmann werd echter gecorrigeerd door de videoscheidsrechter (VAR), waarna Süle alsnog met een directe rode kaart kon inrukken. Kovac wisselde vervolgens verdedigend door Jérôme Boateng in te brengen voor Franck Ribéry, maar desondanks wist Heidenheim in minuut 26 op gelijke hoogte te komen. James Rodríguez verloor de bal rond de middencirkel, waarna het bezoek razendsnel kon overnemen. Marc Schnatterer legde het leder uiteindelijk met veel gevoel neer bij de tweede paal, waar Robert Glatzel met het hoofd kon scoren.

De problemen voor Bayern stapelden zich vervolgens nog in de eerste helft verder op. Sebastian Griesbeck werd op slag van rust in de diepte gevonden na een bal van achteruit, waarna de middenvelder oog had voor Schnatterer. De aangever bij de gelijkmaker rondde oog in oog met Sven Ulreich overtuigend af en was er zo verantwoordelijk voor dat Heidenheim met een 1-2 voorsprong aan de thee kon. Kovac nam in de rust geen halve maatregelen: Lewandowski en Kingsley Coman werden direct na de onderbreking binnen de lijnen gebracht voor Rafinha en James Rodríguez en dat sorteerde vrijwel onmiddellijk het gewenste effect.

Lewandowski stond acht minuten na rust met een assist aan de basis van de gelijkmaker van Thomas Müller, waarna de Poolse spits nog voor het verstrijken van het uur voor de 3-2 tekende. Lewandowski fungeerde ditmaal zelf als eindstation na een afgemeten voorzet van Müller en kantelde de wedstrijd zo volledig. Bayern had de smaak te pakken en sloeg na twintig minuten spelen in het tweede bedrijf nogmaals toe. Een hoekschop van Thiago Alcântara werd met het hoofd verlengd door Mats Hummels, waarna Serge Gnabry bij de tweede paal vrij kon inschieten. Het verzet van Heidenheim leek daarmee wel gebroken, maar de stuntploeg van trainer Frank Schmidt gaf niet op en wist de spanning een kwartier voor tijd weer volledig terug te brengen in de wedstrijd.

Maurice Multhaup kreeg de bal in de as van het veld in de voeten gekopt door Müller, waarna de middenvelder Glatzel wist te bereiken op de rand van het strafschopgebied. Die schoot al vallend raak en verschafte Heidenheim daarmee een laatste strohalm. Bayern speelde op dat moment praktisch al met negen man, doordat Coman twintig minuten voor tijd geblesseerd was geraakt en al strompelend het duel had hervat. Bayern liep op zijn tandvlees en zag Heidenheim dertien minuten voor tijd uiteindelijk weer langszij komen. Na een overtreding van Hummels completeerde Glatzel zijn hattrick vanaf de strafschopstip: 4-4. In de absolute slotfase kregen beide teams vervolgens kansen op de overwinning, maar het was uiteindelijk Bayern dat zes minuten voor tijd toch nog een winnende treffer wist te forceren. Verdediger Marnon-Thomas Busch kreeg de bal in de zestien ongelukkig op de hand, waarna Lewandowski vanaf elf meter voor grote opluchting zorgde in de Allianz Arena.