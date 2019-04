FC Utrecht evenaart en verbreekt record na doelpuntenfestijn in Venlo

Voor de tweede keer in de clubgeschiedenis heeft FC Utrecht vier opeenvolgende uitwedstrijden in de Eredivisie gewonnen. De ploeg van Dick Advocaat boekte woensdagavond een royale 2-6 overwinning op VVV-Venlo en evenaarde daarmee het clubrecord uit het seizoen 1971/72. Het was tevens de tweehonderdste uitzege ooit van Utrecht in de Eredivisie en de eerste uitwedstrijd in de competitie waarin de club zes keer scoorde.

Utrecht leefde met een goed gevoel toe naar de wedstrijd, na de 3-2 zege op Feyenoord van zondag. In die wedstrijd opende Urby Emanuelson de score, maar de middenvelder werd in De Koel afgelost door de van griep herstelde Simon Gustafson. De Zweed kon geschiedenis schrijven door als eerste speler ooit van Utrecht te scoren in vijf opeenvolgende uitwedstrijden. Het eerste doelpunt van de bezoekers kwam echter van Riechedly Bazoer, die Jonathan Opoku te slim af was, handig versnelde richting het doel van David Jensen en afrondde met een schuiver in de linkerhoek.

Halverwege de eerste helft zorgde Bazoer daarmee voor de 1-1. Even daarvoor was VVV op voorsprong gekomen: de ballenjongen gaf de bal snel mee, Opoku maakte handig gebruik van slordig verdedigend werk van Utrecht en plaatste de bal langzaam in de rechterhoek. Het was ook na de gelijkmaker een zeer onderhoudende wedstrijd; VVV creëerde het meeste gevaar in de fase na de 1-1. Jensen voorkwam de 2-1 van Ralf Seuntjens met zijn tenen. Utrecht kwam er ondertussen moeilijk uit en liet zich enkel nog een keer gelden via Jean-Christophe Bahebeck.

x

Het hoogtepunt van de eerste helft moest nog volgen. Vier minuten voor tijd werd Joosten een meter of twintig van het vijandelijke doel aangespeeld, waarna de door Utrecht verhuurde aanvaller zijn man passeerde en de bovenhoek vond met een fraaie zwabberbal: 2-1. Die voorsprong nam VVV mee de rust in en dus zag het er goed uit voor de manschappen van Maurice Steijn. In de tweede helft ging het echter volledig mis voor VVV: Utrecht walste over de Limburgers heen en liep in rap tempo uit naar een 2-5 voorsprong.

De gelijkmaker kwam op naam van Bazoer, die na een snelle aanval aan de rechterflank mocht opstomen en vanaf twintig meter doeltreffend uithaalde. Het was de eerste keer in zijn carrière dat hij tweemaal scoorde in een competitiewedstrijd. Een snoeiharde voorzet van Gustafson leidde via het been van Danny Post tot de 2-3; een minuut later breidde Sean Klaiber de marge uit. Voor het eerst scoorde Utrecht minstens vier keer in drie opeenvolgende uitwedstrijden. VVV legde de bezoekers geen strobreed meer in de weg en Sander van de Streek zorgde vanuit een lastige hoek zelfs voor de vijfde Utrechtse treffer. Enkele minuten voor tijd bepaalde invaller Michiel Kramer de eindstand met zijn eerste doelpunt voor Utrecht.