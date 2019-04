Twee wijzigingen bij Ajax voor duel met FC Emmen; Ziyech ontbreekt

Erik ten Hag heeft woensdagavond voor het uitduel van Ajax met FC Emmen twee wijzigingen doorgevoerd in zijn basiself. Ten opzichte van de met 3-1 gewonnen wedstrijd van afgelopen zondag tegen PSV ontbreken Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech in de basis. Mazraoui is geschorst, terwijl Ziyech rust krijgt en op de reservebank begint.

Mazraoui wordt op de rechtsbackpositie vervangen door Rasmus Kristensen. De Marokkaans international ontving afgelopen zondag tegen PSV in de tweede helft een directe rode kaart, nadat hij met een hoog been was ingekomen op Angeliño en de verdediger van PSV met de schoen in het gezicht raakte. Ziyech wordt vervangen door Klaas-Jan Huntelaar, die in de spits speelt.

?? Klaas Jan Huntelaar ?? Rasmus Kristensen All names ?????#emmaja pic.twitter.com/iK0TCoA8lu — AFC Ajax (@AFCAjax) 3 april 2019

Huntelaar neemt in de punt van de aanval de positie over van Dusan Tadic, die daardoor vermoedelijk samen met David Neres de flanken zal bestrijken. Donny van de Beek zal op tien spelen, vlak voor Frenkie de Jong en Lasse Schöne. Kristensen krijgt op de rechtsbackpositie het vertrouwen van Ten Hag en houdt daarmee Joël Veltman op de bank.

Ajax kan woensdagavond bij een overwinning de koppositie in de Eredivisie overnemen van PSV, dat op dit moment twee punten meer heeft dan de Amsterdamse titelconcurrent en donderdagavond nog op eigen veld tegen PEC Zwolle speelt. FC Emmen heeft de punten op zijn beurt hard nodig in de strijd tegen degradatie: het elftal van Dick Lukkien neemt na 27 speelrondes met 25 punten de zestiende plaats op de ranglijst in en staat daarmee onder de gevreesde rode streep.