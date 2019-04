Klopp: ‘We hebben geen grote problemen gehad, daarom praten we hierover’

Manchester City komt woensdagavond in actie tegen Cardiff City en kan met een overwinning de koppositie in de Premier League weer overnemen van Liverpool. The Reds komen vrijdag weer in actie, als de uitwedstrijd tegen Southampton op het programma staat. Jürgen Klopp zegt dat hij waarschijnlijk wel naar Manchester City gaat kijken, maar alleen omdat Liverpool binnenkort ook tegen Cardiff speelt.

“Is het mogelijk om te kijken? Dan zal ik waarschijnlijk wel kijken. Het is niet per se gebruikelijk dat je al die wedstrijden kijkt. Ik kijk nu vanwege Cardiff, niet vanwege Manchester City”, tekent de Liverpool Echo op uit de mond van Klopp tijdens de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Southampton. Er wordt de laatste tijd in Engeland ook het nodige gezegd en geschreven over Mohamed Salah, die vorig seizoen topscorer werd en het dit jaar aanmerkelijk lastiger heeft.

Salah wist in de laatste zes competitiewedstrijden niet het net te vinden, al heeft hij dit seizoen toch twintig treffers achter zijn naam staan. “Dat mensen erover praten dat hij al een tijdje niet gescoord heeft, maakt hem niet zoveel uit. Mij ook niet. We hebben er niet echt over gesproken. Ik vind dat als iets duidelijk is, je er niet over hoeft te praten. Hoe ga je met een situatie om als hij vorig jaar veertig keer gescoord heeft? Zijn carrière is nog niet over! Als hij er dit seizoen twintig maakt, heeft hij in twee seizoenen zestig keer gescoord. Wow, dat is niet verkeerd!”

“Hij is nog steeds dreigend, helpt ons enorm en gaat goed met nieuwe situaties om. Als je één doelpuntenmaker hebt, ga je daar een beetje op leunen. Dit jaar leunen we niet op de doelpunten van Mo, maar hij doet het nog steeds meer dan uitstekend”, vervolgt Klopp. “Zeventien doelpunten, dat is nog steeds een mooi aantal. Je kan geen 79 punten hebben als er tijdens het jaar problemen zijn. We hebben nog geen grote problemen gehad, daarom praten we hierover. In de kleedkamer hebben we het hier totaal niet over.”

Virgil van Dijk verscheen afgelopen zondag in de mixed zone met een zak ijs op zijn enkel. De verdediger zei na de overwinning op Tottenham Hotspur (2-1) al dat er weinig aan de hand was en Klopp bevestigt dat vermoeden nu. “Het ziet er allemaal goed uit, er zijn geen grote zorgen. Na de wedstrijd maak je je zorgen over Virg, maar hij heeft gewoon kunnen meetrainen. Dat kon al snel en ik heb daarna eigenlijk niks meer gehoord wat erop wees dat hij nu niet zou kunnen trainen.”