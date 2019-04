Van Bronckhorst: ‘Ik vond dat ik een lijn moest trekken, ook door het verleden’

Feyenoord ging zondag met 3-2 onderuit op bezoek bij FC Utrecht, maar na afloop van dat duel ging het bij de Rotterdammers vooral over het passeren van Steven Berghuis. Giovanni van Bronckhorst laat woensdag op de persconferentie in aanloop naar het thuisduel met sc Heerenveen weten dat die beslissing te maken had met een te zware tackle op de training. De oefenmeester laat tevens weten dat Berghuis donderdagavond waarschijnlijk weer speelt.

“Berghuis heeft een tackle ingezet op een speler tijdens de training, dat vond ik te zwaar. Daarom nam ik deze beslissing, ik vond dat ik een lijn moest trekken. Niet alleen door afgelopen week, ook door het verleden”, zo tekent RTV Rijnmond op uit de mond van Van Bronckhorst. “Ik heb met alle goede bedoelingen geprobeerd het team te beschermen. Dus maakte ik de keuze om het zo te verwoorden naar buiten toe. Uiteindelijk is dat achteraf niet de juiste keuze geweest, daar leer ik van.”

Bij een 2-0 achterstand bracht Van Bronckhorst Berghuis in De Galgenwaard in het veld. Feyenoord kwam vervolgens nog terug tot 2-2, waarna FC Utrecht in de laatste minuut de winnende treffer maakte. “Ik heb de beslissing genomen om hem niet te starten, daarna hadden we dingen kunnen voorkomen”, stelt de oefenmeester, die de afgelopen dagen met Berghuis sprak en laat weten dat hij hoogstwaarschijnlijk zal starten tegen Heerenveen. “Hij is altijd heel schuldbewust, hoor. Steven maakte ook zijn excuses en we moeten vooruit. Steven, ik ook.”

“Dit had voorkomen kunnen worden, maar we moeten het niet groter maken dan het is. We hebben veel andere dingen aan ons hoofd, om het tij te keren”, zegt Van Bronckhorst. Feyenoord wist in 2019 nog geen uitwedstrijd te winnen en is de derde plaats afgelopen weekeinde verloren aan AZ. “Natuurlijk is het nu teleurstelling na teleurstelling, maar we hebben nog niets verspeeld. We moeten nu wel punten pakken, we moeten de achtervolging inzetten op AZ. Daar moeten wij donderdag mee beginnen.”

Van Bronckhorst sluit uit dat hij nog voor het einde van het seizoen de handdoek in de ring gooit. “Het is niet de eerste keer dat ik voor een uitdaging sta bij Feyenoord. De insteek is om eruit te komen. Het is niet het belangrijkste hoe ik het stadion uit ga, daar ben ik niet mee bezig. We willen het seizoen goed eindigen, voor de club”, aldus Van Bronckhorst, die tegen Heerenveen geen beroep kan doen op de geblesseerde Robin van Persie.