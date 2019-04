Berghuis: ‘Geen vechtpartij en ik heb niemand ‘verrot’ gescholden’

Feyenoord ging afgelopen zondag onderuit bij FC Utrecht en de Rotterdammers moesten het in die wedstrijd in eerste instantie doen zonder Steven Berghuis. De aanvaller, normaal gesproken basisspeler, werd door trainer Giovanni van Bronckhorst op de bank gezet vanwege een ‘incident’ op de training. Na afloop van het duel werd er geopperd dat Berghuis betrokken zou zijn geweest bij een vechtpartij of dat hij zijn trainer ‘verrot zou hebben gescholden’, maar hij heeft nu zelf duidelijkheid gegeven over het voorval.

“Ik ben niet betrokken bij een vechtpartij geweest bij Feyenoord, ik heb ook de trainer niet ‘verrot’ gescholden, zoals ik overal heb gelezen. Het ging om een tackle. Niet meer en niet minder. Het partijspel ging ook door, maar voor de trainer was het een opstapeling van meerdere dingen”, legt hij uit in gesprek met De Telegraaf. Berghuis baalt ervan dat hij wordt gezien als een ‘moeilijke jongen’ en vindt zelf dat hij goed met kritiek om kan gaan: “Het is geen probleem als ik een slechte wedstrijd speel en er komt kritiek, maar dit zijn feiten waarop ik moet reageren. Het gaat om mijn carrière en om mij als persoon. Dat moet ik uit de wereld helpen.”

De aanvaller vraag zich nu af of het niet beter was geweest om eerder duidelijkheid te geven over de gang van zaken: “Maar niet iedereen hoeft alles te weten wat er gebeurt bij een spelersgroep. Alleen leverde het nu veel speculaties op.” Berghuis merkt wel dat de geruchten tot veel onrust hebben geleid onder de achterban van zijn club: “Dan loop ik in de stad met mijn gezin en dan kijken mensen mij aan alsof ik de trainer verrot heb gescholden of bij een vechtpartij betrokken ben geweest. Maar zo ben ik helemaal niet opgevoed.”

Berghuis geeft aan er zelf meteen voor uit te komen wanneer hij iets fout heeft gedaan en noemt eerdere incidenten met Sven van Beek, met wie hij het in het verleden aan de stok kreeg op de training, en Willem Janssen, toen hij zich liet vallen na een tikje op zijn achterhoofd, als voorbeeld: “Ik ben geen moeilijke jongen. In het kampioensjaar zijn er ook dingen gebeurd, maar toen werd dat door successen sneller naast iedereen neergelegd. Ik baal gewoon van dit seizoen en van de achterstand die we op PSV en Ajax hebben. Ik ben ambitieus en wil gewoon dat we beter presteren.” Verwacht wordt dat Berghuis donderdagavond tegen sc Heerenveen gewoon weer in de basis zal staan. Feyenoord kan het gat met nummer drie AZ met een overwinning op de Friezen weer verkleinen tot een punt.