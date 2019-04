Buijs op de vingers getikt en door het stof na mislukte ‘1 april-grap’

FC Groningen heeft Danny Buijs op de vingers getikt voor een ‘uit de hand gelopen 1 april-grap’, zo meldt het Dagblad van het Noorden. De oefenmeester kondigde maandag tijdens de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen De Graafschap (1-0) aan vaker besloten te willen trainen. De uitspraken hebben bij de Trots van het Noorden de nodige commotie veroorzaakt en daarvoor heeft Buijs inmiddels zijn excuses gemaakt.

Buijs noemde trainingscomplex Corpus den Hoorn ‘dramatisch’ en stelde dat hij baalde van het voorbijrazende verkeer. “Je ziet bij meer clubs dat het gewoon afgesloten is met doeken, dat moet hier eigenlijk ook. Zelfs als het hier niet waait gaat windkracht tien over het veld. Continu hoor je dingen. Ik verbaas me in de voetballerij, dat is typisch Nederlands, dat mensen altijd denken dat de verplichting er is dat alles bij een club maar open en toegankelijk moet zijn. Dat typeert ons als open en transparante volksclub? Bij geen andere tak van sport gebeurt dat.”

“In het buitenland kom je niet eens het trainingscomplex op. Ik durf te zeggen dat wij in Nederland en hier er heel anders in zitten dan bij veel culturen en landen, maar zo kijk ik er tegenaan”, vervolgde Buijs, die zich tevens afvroeg waarom een vaste kern supporters dagelijks bij de training komt kijken. ‘Aardige mensen’, zo stelde hij. “Maar op mijn beurt denk ik ook wel eens als je hier zeven dagen per week gaat staan, ga eens wat anders doen. Geniet van je leven.”

Buijs stelt nu dat de insteek van de 1 april-grap was om de mensen een ‘beetje te triggeren’. “Daarna zijn er dingen ter tafel gekomen waarover ik me absoluut niet goed heb uitgedrukt. Dat neem ik mezelf kwalijk. Ik heb me de afgelopen dagen afgevraagd, potver, hoe kan het mij overkomen dat ik het zo slecht heb verwoord. Ik wilde eigenlijk alleen maar aangeven dat het feit dat we af en toe besloten trainen niets afdoet aan het idee dat we een open en transparante volksclub zijn”, zegt de oefenmeester in gesprek met het Dagblad van het Noorden.

De trainer van FC Groningen benadrukt dat het niet de bedoeling is geweest om mensen pijn te doen. “Daar wil ik graag mijn excuus voor maken. Het is niet mijn bedoeling geweest om supporters te kwetsen. Ik besef dat ik dat wel heb gedaan”, aldus Buijs, wiens uitspraken als een verrassing kwamen voor algemeen directeur Hans Nijland. Hij constateert dat de uitspraken veel hebben losgemaakt in Groningen en zegt dat het vaststond dat de clubleiding om de tafel moest met Buijs. Na het thuisduel met De Graafschap heeft dit gesprek uiteindelijk plaatsgevonden.

“Laat ik heel duidelijk zijn, de 1 april-grap heb ik niet begrepen. Wij vinden dat Danny de supporters heeft beledigd, maar ook de club, de medewerkers die dag en nacht klaar staan”, aldus Nijland, die van mening is dat Buijs ook de gemeente Groningen heeft beledigd. “Hij heeft onmiddellijk het boetekleed aangetrokken, aangegeven dat hij fout is geweest en hij heeft de bereidheid getoond om excuses te maken aan supporters, club en stad. Dat waarderen we. Er is gebeurd wat er gebeurd is.”