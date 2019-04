Sterling ‘moet lachen’ om uitspraken van Bonucci over ‘provocerende’ Kean

Moise Kean was dinsdagavond tijdens het uitduel van Juventus met Cagliari het mikpunt van racistische uitingen van het publiek. De negentienjarige aanvaller reageerde daarop door op enigszins provocerende wijze voor harde kern van Cagliari de 0-2 te vieren: stilstaand, met zijn armen uitgestrekt. Leonardo Bonucci stelde na afloop dat Kean zijn treffer niet op deze manier had moeten vieren en Raheem Sterling moet lachen om die reactie.

“Kean weet dat als hij scoort, dat hij dat met zijn ploeggenoten moet vieren. Hij weet heel goed dat hij iets anders had kunnen doen. Er waren racistische uitingen na de goal. Matuidi hoorde dat en was boos. Meer niet. Ik denk dat schuld fifty-fifty is. Moise had dat niet moeten doen en de fans hadden niet zo moeten reageren. We zijn professionals, we hebben een voorbeeldfunctie en we moeten niemand provoceren”, sprak Bonucci na afloop van het duel op Sardinië.

Die uitspraken van de verdediger hebben nu een reactie van Sterling uitgelokt. “De schuld is fifty-fifty”, schrijft de aanvaller van Manchester City op zijn Instagram Stories, vergezeld met een lachende en een applaus-emoji. “Het enige dat je nu kan doen, is lachen.” Sterling was de afgelopen jaren zelf ook geregeld het mikpunt van racistische uitingen. Bonucci heeft inmiddels zelf via Instagram Stories gereageerd op de ophef over zijn uitspraken: “Los van alles en in alle gevallen: nee tegen racisme!”

Overigens hebben de gebeurtenissen in het duel tussen Cagliari en Juventus meer reacties in de voetbalwereld uitgelokt. Zo noemt Memphis Depay het op Twitter een ‘schande’ dat racisme in 2019 nog altijd voorkomt. “We moeten van ons laten horen, we zijn allemaal gelijk”, schrijft de aanvaller van Olympique Lyon. Paul Pogba voegt via Instagram toe: “Ik steun je strijd tegen racisme. Het is goed dat de Italianen wakker worden, je kan niet een kleine groep racisten voor je laten spreken.”