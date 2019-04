Wenger: ‘Geweldig team, maar ze hebben last van Champions League-vloek’

Arsène Wenger vertrok aan het einde van het afgelopen seizoen bij Arsenal en de 69-jarige oefenmeester heeft sindsdien nog geen nieuwe baan gevonden. Hoewel de Fransman geniet van de tijd die hij nu aan andere zaken dan het voetbal kan besteden, sluit hij echter niet uit dat hij in de toekomst toch nog weer terugkeert. Een functie als bondscoach lijkt hem met name aan te spreken.

“Ik zou zeker een nationale ploeg kunnen trainen, maar als dat gebeurt zal het nog voor het WK van 2022 zijn. Op dit moment mis ik de uitdagingen, al wil ik aan de andere kant ook tijd doorbrengen met de mensen van wie ik houd. Mijn carrière heeft me in het verleden compleet opgeslokt, zelfs op de momenten dat ik fysiek aanwezig was, was ik er toch niet helemaal bij”, laat hij weten aan Le Parisien.

Een aanstelling als bondscoach van zijn land lijkt er voorlopig hoe dan ook niet in te zitten voor Wenger: “In het verleden heb ik een aantal keer de kans gehad om de bondscoach van Frankrijk te worden, maar ik vond de baan die ik toen had leuker. Les Bleus zijn op dit moment in zeer goede handen, Didier Deschamps doet het geweldig en ik zie niet in waarom we dat zouden moeten veranderen”, gaat hij verder.

Wenger werd in de afgelopen maanden ook meerdere malen in verband gebracht met een functie bij Paris Saint-Germain, maar hij weet niet of hij in de toekomst nog eens aan de slag zal gaan in het Parc des Princes: “Ik ben op dit moment geen kandidaat. PSG heeft een geweldig team, maar ze hebben last van een soort Champions League-vloek. We moeten de resultaten die ze daarbuiten halen echter niet vergeten, ze domineren in de nationale competities en ze moeten nog één horde zien te overwinnen. We moeten hen de tijd gunnen, al is het wel zo dat er dit seizoen sprake is van overdreven ongeduld onder de achterban.”