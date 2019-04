Boca Juniors wil met 18 miljoen toeslaan in het Camp Nou

Olympique Lyon wil in de zomer slechts twee topspelers laten gaan. Nabil Fékir heeft een herenakkoord met voorzitter Jean-Michel Aulas, die ook weet dat Tanguy N’Dombélé bijzonder goed in de markt ligt. (L’Équipe)