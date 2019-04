‘Natuurlijk is het de droom om ooit weer het shirt van Oranje te mogen dragen’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht elke week een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Hennos Asmelash, de voormalig jeugdinternational in dienst van TOP Oss.

Door Chris Meijer

In de jeugdselecties van Oranje Onder-15, Onder-16 en Onder-18 speelde Hennos Asmelash samen met spelers als Matthijs de Ligt, Justin Kluivert, Donyell Malen en Tahith Chong. Jongens die inmiddels in de Eredivisie, de Champions League of zelfs Oranje hebben geacteerd. Ook Asmelash maakte op zeventienjarige leeftijd al zijn debuut op het hoogste niveau, maar wordt dit seizoen door ADO Den Haag verhuurd aan TOP Oss. “Natuurlijk denk je soms: zij zijn al daar en ik ben nog hier. Maar dan moet je naar andere dingen kijken, die jongens verdienen het ook om daar te staan. Het is voor mij al mooi dat ik op zo’n jonge leeftijd een contract mocht tekenen, mocht debuteren en mezelf nu mag manifesteren in de Keuken Kampioen Divisie. Iedereen komt er op zijn eigen manier, denk ik”, vertelt hij. “Het is mooi om te zien dat die jongens nu bij grote clubs daadwerkelijk spelen. Dat vormt voor mij nog meer een motivatie om dat ook te bereiken. Voor iedereen is een pad uitgestippeld en voor de een gaat het wat sneller dan voor de ander.”

Asmelash vecht in zijn eerste wedstrijd als basisspeler van ADO Den Haag een duel uit met Luigi Bruins van Excelsior.

Asmelash werd door ADO in 2013 weggekaapt bij de amateurs van DSO uit Zoetermeer. In zijn eerste jaar bij de club uit de Hofstad werd de negentienjarige verdediger al geselecteerd voor Oranje Onder-15. “Het jaar daarop mocht ik een team overslaan, vervolgens mocht ik twee teams overslaan. Daardoor voel je vertrouwen van de club, je krijgt kansen”, stelt hij. Asmelash tekende in januari 2017 zijn eerste profcontract bij ADO, nadat hij kort daarvoor in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (2-0 nederlaag) zijn debuut in de hoofdmacht had gemaakt. Voorafgaand aan vorig seizoen werd de verdediger definitief overgeheveld naar de A-selectie, al moest hij het voornamelijk stellen met optredens in de Onder-19 of het beloftenteam. Slechts één keer kwam Asmelash vorig seizoen aan spelen toe in het eerste elftal van ADO, toen hij als rechtsback aan de aftrap stond in de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Excelsior.

Omdat Asmelash dit seizoen niet hoefde te rekenen op meer speelminuten, kwamen beide partijen snel tot de conclusie dat een huurperiode de beste optie was. “Doordat alles zo snel was gegaan, was ik sowieso niet ongeduldig. Ik was dankbaar dat ik al zover was, mocht trainen met goede spelers en geregeld bij de wedstrijdselectie zat. Alleen moet je op een gegeven moment beseffen: hé, deze ervaringen neem ik mee in de rugtas, maar nu moet ik de volgende stap gaan maken. We kwamen snel tot de conclusie dat ik dat stapje het beste ergens anders kon zetten, daar had ik nog even de tijd voor nodig. Dat was geen gemakkelijke keuze, omdat je uit je comfortzone moet stappen. Je moet ook realistisch zijn en kijken naar de beste optie voor je ontwikkeling.” TOP Oss nam Asmelash, uiteindelijk samen met Delano Ladan, op huurbasis over van ADO.

De twee huurlingen van ADO zijn door TOP Oss samen met Philippe Rommens, Olivier Rommens en Ibrahima Touré ondergebracht in een huis in Veghel. Asmelash kwam daarmee voor het eerst op eigen benen te staan. “Normaal kwam ik thuis en dan was het eten klaar. Nu moet ik het zelf doen, voor mezelf zorgen. Wat dat betreft heb ik me als mens razendsnel ontwikkeld in het afgelopen jaar, ik ben echt een man geworden”, aldus Asmelash. Hij geeft te kennen dat hij bij TOP Oss al snel leerde om buiten de groepstrainingen voor zichzelf te werken. “Er is hier geen afleiding of iets, dat is anders dan in je eigen omgeving. Je spreekt dan na de training toch sneller af met vrienden, bijvoorbeeld. Ik zit nu vaker in de gym, blijf met mijn huisgenoten hangen om nog even krachttraining te doen. Het is goed om het belang hiervan in te zien, want veel voetballers vergeten dat het belangrijk is om wat langer op de club te blijven om iets voor jezelf te doen en daarna goed te eten. Ik heb nu het verschil gezien, het kan je enorm helpen.”

In dienst van TOP Oss begon Asmelash met zeven optredens in de eerste elf wedstrijden, waarna hij op de reservebank terechtkwam. De verdediger bleef in de twaalf duels die volgden zonder speelminuten, tot de met 1-3 verloren thuiswedstrijd tegen MVV Maastricht in februari. In dat duel werd Asmelash gekozen tot beste man aan de zijde van TOP Oss, waardoor hij in de laatste negen wedstrijden op rij basisspeler was. “Het was wel even lastig om op de bank te zitten, natuurlijk. Je zit soms niet lekker in je vel, omdat je niet kan terugvallen op vrienden en familie. Daardoor is het lastig om ermee om te gaan. In het weekend ging ik terug naar huis, dan had ik even afleiding om mijn hoofd leeg te maken en me klaar te maken om verder te gaan. Mentaal moet je sterk zijn, soms gaat het niet zoals je wil dat het gaat. Dan moet je niet verzwakken, maar doorgaan met waar je mee bezig was. Op gegeven moment gaat de trainer dat ook wel zien, dan moet je je kans grijpen. Dat de trainer me nu laat staan, geeft toch vertrouwen. Daar blijkt ook uit dat hij vindt dat ik het goed doe, het zorgt ervoor dat je nog harder gaat werken.”

Asmelash strijdt met Javier Espinosa van FC Twente om de bal.

“In het begin was het ook gewoon even wennen, aan wat er van je gevraagd wordt en hoe je ermee moet omgaan. Het was een kwestie van veel trainen, jezelf beter willen maken en leren van die dingen die je beter kan doen. Daardoor heb ik de stap naar de basiself kunnen zetten, dat had ik ook wel nodig op dit moment. Het geeft vertrouwen en daardoor ga je wat lekkerder voetballen”, vervolgt Asmelash, die inmiddels zestien wedstrijden voor TOP Oss achter zijn naam heeft staan. Hij signaleert dat er in de Keuken Kampioen Divisie toch iets anders van hem wordt gevraagd. “In fysiek en conditioneel opzicht trainen we heel anders. Het verschil met de beloftencompetitie is best groot, want daar speel je eigenlijk nergens voor. Hier speel je om de periodetitels, om te promoveren. Bij Jong ADO was het meer voetballend, zeg maar. Hier is dat ook het uitgangspunt. Maar als het niet mooi kan, dan maar lelijk. Natuurlijk sta je ook tegen sterkere tegenstanders. Ik heb in de jeugd van ADO en bij Oranje ook tegen goede aanvallers gestaan, van Ajax, PSV, noem ze maar op. Dus het is niet zo dat ik me nu zorgen maak over de tegenstanders.”

Met TOP Oss strijdt Asmelash momenteel om een plaats in de play-offs om promotie. “Ik denk dat onze krachten wel onderschat worden, clubs vergeten dat we moeilijk te bespelen zijn. We kunnen het opbrengen om de hele wedstrijd gedisciplineerd te spelen en durven te wachten op onze kans. Dat is ook de reden dat we in de play-offs best een kans zouden maken.” In principe keert Asmelash na dit seizoen terug naar ADO, waar zijn contract nog loopt tot medio 2020. “Ik denk dat het nu makkelijker is om volgend jaar bij ADO aan te sluiten, al is het lastig te zeggen hoe dicht ik tegen het eerste elftal aanzit als ik terugkom. Het is een goede vraag of ik klaar ben voor de Eredivisie. Ik denk het wel, je moet geloof en vertrouwen in jezelf hebben. Het is alleen afwachten wie er nog meer in mij geloven. Natuurlijk is het de droom om ooit weer het shirt van Oranje te mogen dragen. Dat is voor iedereen denk zo, dus voor mij ook. Het is iets waar ik nog niet aan denk, dat komt later pas. Ik ben nog bezig met mezelf ontwikkelen en als je goed speelt, komt de rest vanzelf allemaal wel.”

Naam: Hennos Asmelash

Geboortedatum: 1 juli 1999

Club: TOP Oss (verhuurd door ADO Den Haag)

Positie: verdediger

Sterke punten: snelheid, inzicht, passing