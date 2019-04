‘Of Kjell daar last van had? Ik heb wel gezien dat het wat met hem deed’

Kjell Scherpen speelt woensdagavond met FC Emmen tegen Ajax, waarschijnlijk de toekomstig werkgever van de negentienjarige doelman. De jongeling kreeg de afgelopen tijd verwensingen naar zijn hoofd geslingerd door enkele fans van Ajax. Trainer Dick Lukkien erkent dat Scherpen wel geraakt werd door alle commotie.

Vanwege een aantal oude sociale media-berichten die Scherpen als jonge Feyenoord-fan plaatste, is hij niet geliefd bij de harde kern van Ajax. "Of hij daar last van had? Ik heb begin vorige week wel gezien dat het wat met hem deed. Maar hij is ook een heel nuchtere en montere kerel, dus hij slikte dat goed weg", zegt Lukkien over zijn jonge pupil in gesprek met De Telegraaf.

De trainer van de promovendus is blij dat de jeugdinternational goed met de situatie omgaat. "We moeten het er niet te lang over hebben. Zondag gaf hij er een heel volwassen reactie erop. Voor mij is er geen enkele reden aan zijn positie te tornen. Er zullen meer Emmen-supporters dan Ajax-fans zijn en ik verwacht dat het thuispubliek hem nog meer zal ondersteunen."

Lukkien begrijpt waarom Scherpen in de belangstelling staat van de Amsterdammers. De doelman heeft namelijk al veel ervaring op het hoogste niveau, terwijl hij nog twintig jaar moet worden. “Ik snap de gedachtegang van de clubs die hem op de radar hebben wel. Hoe zijn ontwikkeling verder gaat en hoe ver hij uiteindelijk zal komen, is van veel factoren afhankelijk. Maar dat hij goede vooruitzichten heeft, is wel duidelijk", besluit Lukkien.