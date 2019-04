Joël Veltman constateert opvallende tendens bij Ajax: ‘Heel apart’

Joël Veltman staat de komende drie wedstrijden mogelijk weer in de basis bij Ajax. Aangezien Noussair Mazraoui voor de komende drie duels met FC Emmen, Willem II en Juventus geschorst is, zal Veltman waarschijnlijk een basisplek krijgen van Erik ten Hag. De verdediger is blij dat hij na lang blessureleed weer belangrijk kan zijn voor zijn ploeg.

Veltman zegt in gesprek met Voetbal International uit te kijken naar de confrontatie met Juventus in de Champions League in de Johan Cruijff ArenA. “Daar kijk ik zeker naar uit en ik moet op de trainingen en in mijn invalbeurten laten zien dat ik er klaar voor ben en dat de trainer op mij kan rekenen. Daarom voelde het ook mooi om laatst tegen Real Madrid in te vallen.”

“Het is toch het allerhoogste podium”, vervolgt Veltman, die blij is dat Ajax nog op drie podia actief is. “Dat geeft ook wel de opvallende ontwikkeling aan die ik hier nu in al die jaren meemaak. Internationaal gaat het steeds beter en maken we volop indruk. Twee jaar geleden met Peter Bosz in de Europa League, en nu zelfs in de Champions League. Maar tegelijkertijd hebben we in al die tijd nog geen dag bovenaan gestaan. Heel apart.”

Veltman moest maandenlang revalideren van een zware knieblessure, maar is nu weer fit om te spelen. De verdediger erkent dat hij nog wat wedstrijdritme nodig heeft. “Ik voel me weer fit, maar echt topfit word je als speler alleen van wedstrijden. Je kunt nog zo hard trainen, of nog zoveel partijspelen doen doordeweeks: het gevoel en de intensiteit van een wedstrijd zijn op een training anders, en niet na te bootsen.”