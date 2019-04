Barcelona gewaarschuwd door knotsgek duel: ‘Het zal lastig voor ons worden’

In een waar spektakelstuk wist Barcelona dinsdag een punt over te houden aan het uitduel met Villarreal. De ploeg van Ernesto Valverde kwam op een 0-2 voorsprong, maar stond op een gegeven moment met 4-2 achter. Dankzij goals van Lionel Messi en Luis Suárez in de slotfase remiseerde Barcelona alsnog: 4-4. Valverde is na afloop lyrisch over Messi, die op de bank begon.

“Natuurlijk zijn we afhankelijk van Messi, hij is de beste ter wereld”, laat de trainer van Barcelona weten aan diverse Spaanse media. “Maar weten we dat, als hij niet speelt, we gewoon op dezelfde manier moeten voetballen. In de eerste helft waren we niet afhankelijk van Messi en presteerde de ploeg prima. De ploeg had de wedstrijd toen gewoon moeten winnen.”

Ook Gerard Piqué kreeg rust van Valverde en dat leek Barcelona geen goed te doen. Met Clément Lenglet en Samuel Umtiti achterin kreeg de koploper van LaLiga vier doelpunten tegen. “Er waren teveel kansen voor Villarreal, maar dat ligt niet aan de defensie”, aldus Valverde. “Dit is de schuld van de hele ploeg, we moeten de wedstrijd beter onder controle houden.”

Barcelona staat momenteel acht punten voor op naaste belager Atlético Madrid. Valverde zegt dat het knotsgekke gelijkspel veel zegt over de kracht van LaLiga. “Deze wedstrijd laat zien dat er nog veel moet gebeuren bij Barcelona als we de competitie willen winnen. Het zal lastig worden, alle ploegen beschikken over goede spelers”, weet de oefenmeester.