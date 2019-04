‘SC Heerenveen wil hoofdprijs en eist acht miljoen euro'

Michel Vlap stapt na dit seizoen mogelijk over naar Anderlecht. Het Laatste Nieuws meldt dat de Belgische club zich bij sc Heerenveen heeft gemeld om te praten over een overgang van de aanvallende middenvelder. De Friese club wil de smaakmaker niet zomaar laten gaan, want naar verluidt vraagt men circa acht miljoen euro.

De 21-jarige Vlap maakt dit seizoen indruk in het shirt van Heerenveen en heeft reeds veertien keer gescoord en zes keer een medespeler in stelling gebracht in de Eredivisie. Anderlecht zou in Vlap een nieuwe nummer tien zien en heeft al meerdere keren met Heerenveen gesproken over een mogelijke transfer van de creatieveling.

Anderlecht moet echter wel diep in de buidel tasten, want de Belgische krant meldt dat Heerenveen ongeveer acht miljoen euro verlangt voor Vlap. In totaal heeft de aanvallende middenvelder 58 duels gespeeld voor de Friezen, met 19 goals en 9 assists als resultaat. Vlap ligt nog tot de zomer van 2022 vast in het Abe Lenstra Stadion.

'Bij onze Nederlandse collega's klinkt het dat Vlap wat lijkt op Hans Vanaken: groot, met goeie voeten, spelinzicht en scorend vermogen', zo schrijft de krant. Naast Vlap zou Anderlecht ook azen op Dieumerci Mbokani van Royal Antwerp. De Belgische club zou de 33-jarige spits al langer in het vizier hebben en mogelijk gaat Anderlecht deze zomer toeslaan en de routinier strikken.