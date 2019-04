Opnieuw aangepast schema Ajax valt verkeerd: ‘Drie duels in zeven dagen’

De KNVB heeft het programma van Ajax in de Eredivisie alvast aangepast, zo werd dinsdag bekend. Met de maatregelen anticipeert de KNVB op mogelijk succes van Ajax in de kwartfinales van de Champions League tegen Juventus. De uitwedstrijd bij FC Groningen is met een dag vervroegd, naar zaterdag 20 april, en de midweekse thuiswedstrijd tegen Vitesse wordt ook een dag eerder afgewerkt, op dinsdag 23 april.

Wanneer Ajax zich plaatst voor de volgende ronde, zal het duel met De Graafschap, voor nu gepland op zondag 28 april, teruggehaald worden naar vrijdag 26 april. Dat zou men in Doetinchem ten zeerste betreuren. “Dan zouden wij drie wedstrijden in zeven dagen spelen. Bovendien weten de concurrenten dan op 28 april al wat wij tegen Ajax hebben gedaan', onderbouwt directeur Hans Martijn Ostendorp het probleem.

“Wij zien ook het probleem en de onmogelijkheden voor de KNVB”, vertelt Ostendorp aan de Gelderlander. “Er is geen tot weinig ruimte in het speelschema om uit te wijken. Maar de bond snapt ook onze bezwaren en zal met de lokale autoriteiten moeten kijken naar een oplossing.” FC Groningen-directeur Hans Nijland noemde de verplaatsing eerder al 'zeer teleurstellend'. De directeur had graag eerder een besluit gehoord van de KNVB, nog voor de kaartverkoop. “Wij beseffen heel goed dat supporters, die reeds een kaart hebben voor deze wedstrijd, mogelijk gedupeerd worden omdat ze door de verplaatsing deze wedstrijd alsnog moeten missen. Dat vinden wij uitermate vervelend.”

Feyenoord liet dinsdag weten dat het niet gelukkig is met het veranderen van de aanvangstijdstippen. "Dit hebben we aangekaart bij de KNVB. De wijziging van het aanvangstijdstip voor het thuisduel met AZ komt op een laat moment voor seizoenkaarthouders en supporters die al losse kaarten hebben gekocht", meldde de Rotterdamse club op haar website. "Het late tijdstip is voor onze jonge supporters bovendien ongunstig. Daarnaast zijn er ook veel supporters die nog een lange terugreis voor de boeg hebben. De KNVB heeft echter toch besloten deze wijzigingen door te voeren."

De KNVB wil Ajax minimaal 48 uur rust geven om zich optimaal te kunnen voorbereiden op de Europese wedstrijden. Daarin kan Ajax belangrijke punten verdienen voor de coëfficiëntenlijst van de UEFA, op basis waarvan de startbewijzen voor de Champions League en Europa League worden verdeeld. Het is de derde keer dit seizoen dat de KNVB Eredivisie-duels verplaatst om Ajax extra rust te gunnen voor wedstrijden in de Champions League. Dat leidde er zelfs toe dat PEC Zwolle zonder succes naar de arbitragecommissie van de KNVB stapte om het verplaatsen van de uitwedstrijd tegen Ajax ongedaan te maken.