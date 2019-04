PSV lijkt transfervrij vertrek van topscorer te kunnen voorkomen

PSV en Joël Piroe lijken alsnog af te gaan stevenen op een verlenging van de samenwerking, zo schrijft het Eindhovens Dagblad woensdag. Technisch manager John de Jong is in actie gekomen en voert opnieuw ‘serieuze gesprekken’ met de spits, nu blijkt dat hij veel belangstelling geniet. Piroe, negentien jaar, beschikt over een aflopend contract.

Piroe heeft volgens het dagblad de afgelopen periode goed nagedacht over een stappenplan voor de toekomst en heeft een concreet voorstel van Juventus voorlopig afgeslagen. PSV blijft een belangrijke optie voor de aanvaller, die twee transferperiodes op rij is benaderd voor een overstap en met tien goals topscorer bij Jong PSV dit seizoen is.

PSV wil ook langer door met Dante Rigo. De eenzijdige optie voor nog een jaar in het aflopende contract van de twintigjarige middenvelder is gelicht. Beide partijen praten nu over de toekomst, ook omdat Rigo dit seizoen weinig in actie komt en een verhuur in de komende voetbaljaargang wellicht een betere optie is.

PSV is ook met meerdere spelers van de jeugdelftallen in gesprek om nieuwe contracten af te sluiten. Volgens het dagblad gaat het onder meer om de zestienjarige Jeremy Antonisse. Hoe de toekomst van Matthias Verreth en Lennerd Daneels van Jong PSV eruit ziet, is nog niet duidelijk. Beiden hebben een aflopend contract. Dat geldt ook voor Robin Schoobrood, met wie PSV volgende week een gesprek heeft.