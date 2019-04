‘Ik hoop dat de fans van Ajax in het uitvak vanavond voor hem klappen’

Alle ogen zullen woensdagavond tijdens FC Emmen - Ajax gericht zijn op Kjell Scherpen. De negentienjarige doelman van de thuisploeg wordt begeerd door de nummer twee van de Eredivisie en staat er vanwege een aantal oude sociale media-berichten, dat hij als elfjarige Feyenoord-fan plaatste, slecht op bij de harde kern van Ajax. De verwensingen waren niet mals en een deel van de supporters zit niet op zijn komst te wachten.

Scherpen zal nog minder populair worden als hij vanavond niet te passeren valt en Ajax een misstap in de strijd om de landstitel begaat. Oud-doelman Stanley Menzo vindt het een schande hoe de tiener is bejegend. “Ik hoop dat de Ajax-supporters in het uitvak vanavond voor hem klappen. Dan maak je direct een statement naar die andere groep”, vertelt de oud-doelman woensdag in het Algemeen Dagblad.

Het wordt voor Scherpen sowieso een belangrijk duel. Niet alleen vecht hij met FC Emmen tegen degradatie, ook zal hij zich willen bewijzen tegenover de club die interesse in hem heeft. “Natuurlijk zal er wat extra druk op die jongen staan, maar hij moet gewoon de wedstrijd van zijn leven keepen. Zorgen voor de bevestiging dat Ajax hem niet voor niets wil hebben. Emmen staat er zelf ook niet florissant voor.”

“Als topsporter ben je dan maar met één ding bezig: presteren voor de club waar je op dat moment onder contract staat.'' In de optiek van Sander Westerveld moet Scherpen er een positieve draai aan geven en laten zien wat hij kan. “Dat is ook een signaal naar Ajax toe. Zo van: als ik eenmaal bij jullie speel, hoeven jullie ook niet aan mijn mentaliteit te twijfelen. Als hij onverhoopt een fout maakt, leert hij óók van deze commotie”, stelt de voormalig doelman van onder meer Vitesse en Liverpool.

“Het keepersvak is een ervaringsvak. Dit neemt hij allemaal mee in zijn loopbaan.'' Menzo heeft vertrouwen in de manier waarop Scherpen zich ontwikkelt. “Ajax heeft recent uitstekend werk gedaan met het scouten van de juiste keeper. Eerst Jasper Cillessen, en André Onana was natuurlijk ook een schot in de roos.'' Westerveld gelooft dat Scherpen zich niet gek laat maken. “Als iemand de ophef kan relativeren, is hij het wel, na wat hij recent heeft meegemaakt door het overlijden van zijn broer.''