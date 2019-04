‘Hete avond’ voor Van Boekel bij PSV op komst na misser tegen Ajax

Een dag na de topper tussen Ajax en PSV (3-1) verscheen op sociale media een fragment van een overtreding van Daley Blind op Hirving Lozano, in de zesde minuut. De valpartij in het strafschopgebied ontstond door een onhandige charge van de verdediger van Ajax op de enkel van de Mexicaan. De VAR, onder leiding van Pol van Boekel, greep niet in en het voorval bleef op de wedstrijddag zelf en een dag later onbesproken in de media.

Van Boekel is donderdag echter degene die het duel tussen PSV en PEC Zwolle in goede banen moet leiden. Een onhandige actie van de KNVB, zo oordeelt Mario van der Ende. In de optiek van de oud-scheidsrechter was het een strafschop. “Als er contact is, moet je als scheidsrechter en VAR kijken of dat aan een van de drie criteria voldoet: onvoorzichtig, onbesuisd of buitensporig. Ik houd het op onvoorzichtig. Het verbaast me dat daar in het VAR-hok niet naar is gekeken”, vertelt hij aan De Telegraaf.

“Toen ik de beelden zag, was het voor mij klip en klaar dat het een overtreding, dus een penalty was.” De aanstelling van Van Boekel voor het duel in Eindhoven verbaast Van der Ende. “Nu komt er voor PSV-PEC Zwolle onnodig druk op de scheidsrechter te liggen. En dat vind ik jammer.” Hij verwacht ‘een hete avond’ voor Van Boekel. “Als je ziet wat er op de sociale media rondzingt, dan zal niet alleen Mark van Bommel voor de wedstrijd even aan dat moment appelleren, maar het publiek zal dat tijdens de wedstrijd ook doen.”

De KNVB had dit met een andere aanstelling kunnen voorkomen, vindt Van der Ende. “En het was niet gebeurd als scheidsrechter en VAR twee verschillende beroepen waren geweest. Ik heb altijd gezegd dat het twee gescheiden functies moeten zijn.” Een woordvoerder van de KNVB geeft aan dat zowel de scheidsrechter als de VAR het een duel om de bal vond en geen overtreding. Het fluiten van een wedstrijd en ger VAR-zijn, ‘als je topscheidsrechters op de topploegen wilt zetten’, valt niet te scheiden, zo laat de zegsman weten.