Ware Houdini-act van Barcelona in wedstrijd met acht doelpunten

Barcelona heeft met hangen en wurgen een nederlaag in LaLiga kunnen voorkomen. Het team van Ernesto Valverde speelde dinsdagavond met 4-4 gelijk bij Villarreal, dat een 0-2 achterstand in een 4-2 voorsprong had omgebogen. Lionel Messi en Luis Suárez voorkwamen in de laatste minuten een zege van de laagvlieger. Barcelona ziet de voorsprong op Atlético Madrid, dat zelf met 2-0 van Girona won, tot acht punten slinken. Komende zaterdag staan de nummers één en twee van de Spaanse competitie in het Camp Nou tegenover elkaar. Lionel Messi en Ivan Rakitic startten het duel in Vila-real op de bank, maar werden in de tweede helft alsnog het veld ingebracht. Gerard Piqué bleef negentig minuten op de bank.

In een zeer intense eerste helft kon geen enkel team het duel controleren en daardoor kwam het scorebord tot driemaal toe in beweging. Villarreal startte goed aan de wedstrijd en zette Marc-André ter Stegen al vroeg aan het werk. De doelman van Barcelona keerde een kopbal van Vicente Iborra en reageerde ook goed op een inzet van Samu Chukwueze. In de elfde minuut sloegen de bezoekers echter toe. Na een goede actie van Malcom was het Philippe Coutinho die Barcelona aan de leiding bracht: 0-1.

Barcelona verdubbelde vier minuten later de voordelige marge. Na een voorzet van Arturo Vidal met veel gevoel zorgde Malcom met een dito kopbal voor de 0-2. Niet veel later stond het aluminium de 0-3 van Coutinho in de weg. Een hard gelag voor Villarreal, maar het team van Javier Calleja verkleinde al snel de achterstand. Chukwueze mikte eerst op de paal en verzilverde daarna de rebound: 1-2. Het duel ging tot aan de rust heen en weer, met kansen voor beide teams. Ter Stegen kwam in een één-tegen-één-situatie met Chukwueze als winnaar uit de strijd en Sergio Asenjo voorkwam de 1-3 van Luis Suárez.

In de tweede helft leek Barcelona het duel volledig uit handen te geven. Vijf minuten na rust tekende Karl Toko Ekambi voor de 2-2: Ter Stegen verwachtte dat de aanvaller een voorzet zou geven vanaf de rechterkant, maar hij werd verrast door een inzet in de korte hoek. Na een uur spelen zette Iborra de 3-2 op het scorebord. Hij ontving een lepe steekpass van Manuel Morlanes en verschalkte Ter Stegen. Tien minuten voor tijd vergrootte het team van Calleja de voorsprong. De defensie van Barcelona werd verrast door een slimme pass van Santi Cazorla, waarna Carlos Bacca zijn zenuwen in bedwang hield: 4-2.

Barcelona ging in november voor het laatst in competitieverband onderuit, met 4-3 bij Real Betis, en dat leek ook de eindstand in Oost-Spanje te worden. Messi zorgde uit een heerlijke vrije trap voor het ogenschijnlijke slotakkoord, enkele minuten na de tweede gele kaart voor Álvaro. Diep in de extra tijd voorkwam Suárez echter dat de Catalanen als verliezer van het veld zouden stappen. Na een corner van links kreeg Villarreal de bal niet goed weg en schoot de Uruguayaan het leer in de korte hoek achter Asenjo.